Guinée: Congrès - l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et des travaux publics se dote d'un nouveau bureau exécutif

L'Assemblée Général extra-ordinaire de l'ordre national des ingénieurs de bâtiments et de travaux publics (ONIBAT) , a eu lieu, le samedi, 22 avril 2017, à Conakry. Il était question de procéder au congrès électif des membres du bureau pour un mandat de 2 ans.

Présidé par le représentant du ministre des travaux publics, 9 postes étaient en compétition. À travers le vote à main levée le président sortant candidat à sa propre succession a été réélu avec une majorité écrasante par ses pairs pour un mandat de 2ans.

Très heureux,le président réélu de l'ordre national des ingénieurs de bâtiment et de travaux publics, l'ingénieur, Aly Badra Camara ,"C'est le bilan obtenu durant les deux ans d'exercices à la tête de l'institution qui a prévalu à mon réélection. On a essayé de revivre cette organisation à la mise en contact des anciens qui n'étaient pas connu du public aussi présenter des jeunes ingénieurs qui viennent sur le marché en leur expliquant la problématique de gestion des crises générationnelles dans de telles circonstances et de mettre en place des stratégies pour essayer de parvenir à des résultats qui ne provoquent pas la dissolution de l'institution " à fait savoir le président.

Dans cette lancée, le président a dit que les chantiers à s'atteler sont notamment "les textes juridiques et administratifs qui encadrent l'ordre.C'est pourquoi on a parlé de nettoyage des textes qui encadrent l'organisme, ensuite il y a un problème au niveau de l'insertion des jeunes, l'inadéquation de la formation avec que l'emploi donc nous allons essayer de mettre en place une plate-forme de concertation entre les universités, nous et les entreprises dans le cadre de l'encadrement de ces ingénieurs qui viennent sur le marché à travers les stages et en même temps essayer de mettre en harmonie les programmes enseignés avec les besoins de l'entreprise " a-t-il déclaré en déclinant ses priorités

Il est à noter que, à l'ouverture de l'organisation du congrès le ministre des travaux publics et celui de la ville et de l'aménagement du territoire étaient présents.