Burkina Faso: Garango - Mystère autour d'un SMS belliqueux

Que se passe-t-il à Garango ? Pas plus tard qu'hier, un SMS appelant les enseignants à se mobiliser avec machettes et gourdins aujourd'hui lundi 24 avril pour marcher sur la mairie était encore envoyé aux uns et aux autres. Alerté par ce message belliqueux nous avons joint le maire, Jean Célestin Zouré, au téléphone pour comprendre le climat qui règne à Garango.

Mais à propos de ce message c'est vraiment un mystère, puisque les enseignants s'en lavent les mains et promettent de reprendre le chemin de l'école aujourd'hui même, selon les dires du maire. Qui s'adonne à ce jeu dangereux et dans quel but ?

« Le délégué des syndicats informe tout enseignant du primaire et du secondaire que la lutte continue. La mairie va payer pour tous ces enseignants et élèves blessés.

Alors, mobilisez-vous le lundi au rond-point avec machettes, lance-pierre, gourdins, et protégez-vous. Nous allons les affronter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Hommage à tous les blessés. Faites passer le message à tout votre répertoire ». Une incitation à la haine et à la violence.

En effet selon le maire de Garango, Jean Célestin Zouré, que nous avons joint au téléphone, tout est parti d'une circulaire qu'il a adressée aux enseignants à travers leur CEB (Ndlr : circonscription d'éducation de base).

Dans cette note, il portait à leur connaissance que toute demande adressée à l'administration ou aux institutions doit être revêtue d'un timbre communal. Une pilule qui est restée en travers des gorges des enseignants.

Ils auraient fait savoir à l'édile qu'ils ont toujours adressée leur demande à l'administration sans timbre. Mais qu'il est resté sur sa position tout en faisant noter que c'était de mauvaises habitudes et que les droits de timbre doivent s'appliquer maintenant puisque la mairie vit essentiellement de ces droits de timbres et autres taxes.

Pour exprimer leur mécontentement, les enseignants, selon les explications du maire, ont tenu une manifestation sans aucune autorisation dans l'enceinte de la mairie. Toujours dans le but de faire annuler cette décision, ils vont demander à faire un sit-in à l'intérieur de la mairie.

Une requête à laquelle la mairie va accéder tout en indiquant que la mairie était un lieu public et que le sit-in doit se tenir hors de la mairie ; chose que les enseignants ne vont pas respecter.

Aujourd'hui ce « mystérieux » message inquiète et Jean Célestin en a déjà saisi qui de droit. « Nous avons transmis ce message aux plus hautes autorités de la localité, à savoir le gouverneur de la région, le haut commissaire, l'escadron mobile de la gendarmerie, la brigade territoriale de gendarmerie de Garango, la CRS, le commissaire... » a-t-il signifié.

Le mystère de ce SMS persiste, car les enseignants, eux non plus, ne se reconnaissent pas dans ce message belliqueux et l'ont fait savoir par SMS et communiqué dont voici la substance.

« Le bureau provincial vient de nous faire cas d'SMS qui circulent, demandant aux militants de se mobiliser au rond-point le lundi pour monter sur la mairie. C'est de la pure intoxication. Les SG SYNATEB de Garango 1 et 2 ne sont pas au courant de ce message... »

« Est ce un double jeu des enseignants ou le fait d'un trublion ou d'un franc tireur », se demande Jean Célestin Zouré. C'est quel pêcheur en eau trouble qui tire les ficelles dans cette histoire ? Un tel agissement est à éviter et on espère que le fautif sera débusqué.