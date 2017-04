Mauritanie: Les auteurs du " hold up" de l'agence BMCI de Tevragh Zeina arrêtés

Une délégation mauritanienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, M. El… Plus »

Les auteurs présumés se trouvent actuellement sous enquête sous l'autorité du Parquet général au commissariat et seront déférés au terme des procédures de cette enquête. Un seul des membres du gang demeure encore en fuite. Mais son identité est connue et son arrestation n'est qu'une question de temps.

A l'issue de 15 jours d'investigations, soit vendredi 21 avril précisément, nous avons appréhendé, dit l'officier Ould Limam, trois des membres de la bande, qui ont reconnu leur forfait. Le montant volé a été récupéré et les armes et le véhicule qui ont servi pour l'opération ont été confisqués.

Une fois informée, la police s'est rendue immédiatement sur les lieux pour faire le constat de la situation. Une enquête a été ouverte sous l'autorité du Parquet général et sous la supervision directe de la direction générale de la sûreté nationale et de la direction régionale de la sûreté de Nouakchott Ouest.

