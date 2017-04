Cameroun: Valentin Mpande Azebam - « S'il faut m'opérer, ce sera une véritable boucherie... »

interview

Depuis bientôt 17 ans, vous vivez avec deux balles logées dans votre corps par des policiers du Commissariat central de Yaoundé service du gmos. Pouvez-vous tout en rappelant les faits, indiquer où estce que vous en êtes dans la procédure de la plainte déposée en 2007.

J'ai été victime d'une agression par un groupe de policiers le 14 avril 2001 aux environs de 19h30 au quartier Fouda alors que je me trouvais à bord d'un véhicule de marque Peugeot 305 dont le conducteur urinait. L'un d'eux s'appelle Sunftug Kankeu Robert. En ce moment, il est en service au commissariat du 10e à Bastos. Depuis 2006, j'ai entamé des procédures au niveau de la Délégation générale de la Sûreté nationale sans suite. La preuve est que, j'ai été entendu six fois sur procès verbal dont trois fois à la Division des contrôles des services à la Dgsn et trois à la Direction de la Police judiciaire. J'ai saisi le procureur près le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à trois reprises.

Lui aussi renvoyait les procédures à la Dpj. Lorsqu'on m'entendait sur procès verbal, cela ne remontait plus au tribunal. C'est comme cela que j'ai saisi le juge d'Instruction en 2015 par une plainte avec constitution de partie civil. On m'a demandé de payer les frais de consignation qui s'élevaient à 100 000Fcfa. J'ai fait une demande d'assistance judiciaire qui m'a été accordée. La procédure est en cours. Mais seulement, le juge d'Instruction a convoqué le policier en question qui n'a pas daigné se présenter.

A plusieurs reprises, j'ai saisi le délégué général à la Sûreté nationale pour qu'il essaye de voir ce qui peut être fait pour moi. Parce que je ne peux plus vivre comme ça. Je n'ai plus de revenus, je dors dans la rue, je ne mange pas, je suis malade... Seize ans de maladie, de handicap qui s'élève à 80% déjà. J'ai deux enfants que je ne vois plus, je ne sais pas déjà depuis combien d'années. Leur maman était partie depuis. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai à maintes reprises écrit aux délégués que j'ai eu à rencontrer parce qu'ils sont déjà passés quatre (04)- le seul qui au moins a voulu m'aider est monsieur Mbarga Nguelé. Parce qu'il m'a offert 500 000Fcfa, il m'a envoyé à l'hôpital de la Police en 2013. Le chirurgien de la Police - Commissaire divisionnaire qui m'a consulté, a affirmé après les radios, qu'il ne pouvait pas m'opérer.

Mais il m'a transféré au Centre de réhabilitation Paul Emile Leger à Etoug-Ebe. Où, le médecin chargé de me consulter a lui aussi affirmé son incapacité. Mais m'a prescrit 60 séances de rééducation. Il m'a aussi demandé de refaire un scanner spécifiquement pour l'épaule. Pour qu'il essaie de voir avec précision la position des balles. Je suis revenu à la Délégation générale à la Sûreté nationale où le chirurgien de la police a promis de faire un rapport à sa hiérarchie. Je n'ai plus jamais eu de suite. Je ne comprends pas. Je vis avec des balles dans mon corps et personne pour m'aider.

Comment explique-t-il le fait que ces projectiles ne puissent pas être enlevés ?

Le problème justement est qu'ils ne m'expliquent rien du tout ! Mais, j'ai essayé de rencontrer un autre médecin comme ça, qui m'a expliqué que s'il faut m'opérer, ce sera une véritable boucherie. Parce qu'au niveau de la poitrine, il y a trop d'os, il va falloir couper, couper jusqu'à retrouver les balles. Or c'est assez risqué ! Je me dis que si un de ces médecins avait dit qu'il pouvait, peut-être que monsieur Mbarga Nguelé aurait agi encore. Mais comme ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas, c'est pourquoi, le Dgsn s'est retenu.

Dans ces conditions, qu'espérez-vous aujourd'hui ?

Ma véritable préoccupation est le sort de mes enfants. J'ai déjà vécu. Mais eux ! Si j'ai eu la malchance de tomber dans une situation pareille, il ne faut pas que mes enfants continuent à en payer le prix. J'ai à cet effet écrit au ministre de la Justice et au Dgsn afin qu'ils essayent ensemble de voir comment me ménager un peu pour que je puisse rentrer vivre avec mes enfants. On ne peut pas m'opérer. Vous me garder alors que je fasse quoi ici ? Que l'on me ramène auprès de mes enfants pour qu'ils me regardent le peu de temps que je serai avec eux. Je suis devenu un mendiant dans la rue.

Quand vous dites rentrer chez vous, c'est où ?

Je suis de l'Est. Je peux rentrer dans ma région d'origine. Il est vrai qu'à mon âge, je n'ai plus de parents. C'est d'ailleurs dans ce sens que je dis que s'il faille rentrer au village, il faut que j'y aie un toit pour abriter mes deux enfants. Je ne puis aller vivre chez des gens. Ce sera un fardeau pour eux. Je vais rester à la maison pour qu'ils viennent me donner à manger ? Tous les jours comme ça ? Il me semble que c'est un problème d'évacuation maintenant. Apparemment, ça pèse. Qu'ils trouvent alors le moyen de me mettre dans une petite sécurité où je puis vivre un tant soit peu décemment au lieu de m'abandonner comme cela. Au tribunal, ça ne marche pas ! Le juge d'Instruction convoque le policier qui ne vient pas. Je n'y comprends rien !

Il nous a semblé dans les documents que vous avez produits que vous avez saisi le chef de l'Etat. À quelle fin ?

Bien sûr, j'ai écrit au chef de l'Etat à deux reprises pour demander son intervention. Je ne sais pas s'il a reçu ces courriers. A l'époque, je lui demandais d'intervenir au niveau de la Délégation générale à la Sûreté nationale pour que les balles soient extraites de mon corps. Maintenant, comme cela semble un peu compliqué, je souhaiterais juste qu'on trouve les moyens de m'installer et de vivre aisément avec mes enfants au village. Selon les dernières nouvelles, ma fille de 18 ans est enceinte. Mais avant, elle n'allait même plus à l'école. Leur maman n'est pas là. Elle est repartie se remarier je ne sais où. Dans son état, ma fille doit en plus prendre soin de son petit frère. Que deviendrontils ? Je suis ici, quasiment abandonné. Alors que je suis contribuable. J'ai payé des impôts dans ce pays !