Cameroun: Sous préfecture de Bazou - Le bâtiment de la honte !

Quelle image ? Pour paraphraser un célèbre journaliste camerounais, la sous-préfecture de l'Arrondissement de Bazou, ne fait pas seulement honte, bien plus, elle dénigre toute l'administration camerounaise.

Le bâtiment laisse à désirer. Ceux qui y sont en service, font pitié. L'on est en droit de nous interroger, s'il y en a encore, de tels piteux visages sur le triangle national ? Tanyi Akwo Roquecegnol, sous préfet pourtant physiquement très éloquent, bien formé, pétri d'expérience, parfait bilingue, une fois qu'il est dans son cabinet, travaille certainement dans de très mauvaises conditions. Vue de l'extérieur, la sous-préfecture certes perchée sur l'un des points culminants de la ville, n'a rien à envier à une porcherie traditionnelle. Son état de vétusté avancé, n'échappe guère de première vue. A certains endroits de la toiture, les mousses et autres végétaux se développent merveilleusement bien. Dalles complètement effondrées, sols fissurés, certaines tôles et charpentes disparues dans la nature, que dire des bureaux à la merci des intempéries ? Ce qui reste du mât du drapeau, dressé en face des escaliers du bâtiment, n'est que cette peinture délavée ressortant à peine la couleur verte, rouge et jaune du Cameroun.

S.E Jean Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, semble avoir pris le taureau par les cornes. Pendant son discours du 24 mars 2017, marquant la commémoration de l'an 32 du Rdpc, dans ses prérogatives de Chef de délégation du parti des flambeaux, le fils du terroir constatait la dégradation de la bâtisse et annonçait par la même occasion, sa reconstruction. Depuis l'annonce faite, très applaudie par ses camarades du parti, sous le regard bienveillant d'Oumarou Haman Wabi, N01 du Département, qu'est ce qui a été déjà entreprit ? Cette annonce est-elle restée lettre morte ?

Du « Profil Urbain (PU) »

C'est une terminologie qui était jusqu'à lors jamais entendue par les populations de l'Arrondissement. Comme les Communes de Mvangan et de Meyomessala, le « profil urbain » de la Commune de Bazou, évoqué pour la première fois, est élaboré et a été soumis à l'appréciation de l'organe délibérant.

Issu du financement BIP (Budget d'Investissement Public), du Fond de Contrepartie PGU/MINHDU pour la Formulation des Profils Urbains et des Plans D'actions des Localités suscitées, le Profil Urbain de Bazou a été validé par les conseillers municipaux. C'était en prélude à l'examen et à l'adoption du compte administratif de l'exercice 2016, la case communautaire de la ville ayant servi de cadre.

C'est un « document de stratégie, c'est désormais la boussole, l'instrument fondamental, guide par excellence de nos actions de développements », dixit le maire dans son mot de bienvenue du conseil municipal tenu le 22 avril 2017.

Le Profil Urbain élaboré qui fait saliver les populations de Bazou, permettra de projeter l'Arrondissement à l'horizon 2030. C'est en effet un Programme des équipements administratifs, des écoles maternelles et écoles primaires, de l'enseignement secondaire, des équipements économiques et/ou marchands, sportifs, de tourisme, de socioculturels, des zones d'habitats existants et nouvelles, des voies existantes et projetées, du réseau d'eau potable, du réseau électricité et de l'éclairage public, de l'assainissement, d'espaces verts et naturels...

Dans cette batterie non exhaustive des projets devant bénéficier du profil urbain, la sous préfecture de Bazou se montre à jamais prioritaire. A quand donc le début des travaux ? Wait and see !