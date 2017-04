Cameroun: Triomphe de la promotion « Paix et Emergence » de l'Emia - 178 nouveaux officiers prêts à servir

Le chef de l'Etat, chef des armées, a invité les jeunes officiers à suivre les pas de leurs aînés.

Les différents corps de l'armée camerounaise se sont enrichis de 178 jeunes officiers fraichement sortis du moule de l'Ecole militaire interarmées (EMIA) de Yaoundé depuis vendredi dernier. Le chef de l'Etat, chef des armées, a présidé ce jour, à la cour d'honneur de la brigade du Quartier général, le triomphe de la 35e promotion baptisée « Paix et Emergence ». Une cérémonie à forte teneur militaire qui a connu une constellation des grands corps de l'Etat, des membres du corps diplomatique, des parents et amis des promus du jour. C'est à 11 heures précises, comme prévu, que le cortège présidentiel fait son entrée dans la mythique cour d'honneur du Quartier général.

Après l'accueil par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo et le salut au drapeau, Paul Biya, d'un pas martial, passe les troupes en revue avant de s'installer à la tribune d'honneur. C'est alors que le commandant des troupes, le colonel Bengono Antoine Mesmin Kisito, commandant de l'Emia, ordonne aux aspirants de rejoindre l'emplacement de remise des épaulettes. « Au pas de reine », vêtus de leur bel uniforme, les 178 aspirants prennent position, genou droit au sol, sabre levé, devant la tribune d'honneur. Le président de la République, chef des armées, remet à l'aspirante Etoa Atangana Sandrine Larissa, 24 ans, major de la promotion « Paix et Emergence », les épaulettes de sous -lieutenant. L'assistance se montre particulièrement généreuse en congratulations à l'égard de cette ancienne diplômée de l'Essec, en finances et comptabilité. Le Mindef fera le même exercice pour le vice-major, Ekemela Meka Florent Sorel alors que les deux secrétaires d'Etat (SED CG et SED CACVG), le chef d'état-major des armées, remettront les épaulettes, respectivement aux 3e, 4e et 5e de la promotion. Enfin, les officiers généraux et les officiers supérieurs parrains clôtureront ce rituel pour le reste des aspirants.

Le défi des nouvelles menaces Dans son discours de circonstance, le chef de l'Etat a souligné que cette cérémonie de triomphe intervient au moment où le Cameroun, pays de tradition pacifique, reconnu pour son hospitalité légendaire, fait face depuis quelques années, à diverses nouvelles menaces sécuritaires à ses frontières, notamment la piraterie maritime, les prises d'otages et le terrorisme. Mais, martèle le chef des armées, c'est grâce à son esprit de fierté, d'unité, de solidarité et de courage, que le peuple camerounais a toujours su relever ces défis. Mais si le Cameroun reste toujours un sanctuaire imperturbable, c'est surtout, reconnaît Paul Biya, grâce à la bravoure, à l'engagement et au sens du sacrifice de nos forces de défense. Une occasion de plus pour le président de la République de rendre un vibrant hommage à « nos vaillants soldats » qui ont préservé nos vies et protégé l'intégrité de notre territoire. C'est alors que du haut de cette tribune du QG, Paul Biya dresse le profil du jeune officier en le projetant dans son rôle et ses missions.

En leur rappelant les grandeurs et les servitudes du métier des armes, le président de la République invite les promus à cultiver l'esprit de discipline, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants. Pour y parvenir, il leur recommande de suivre l'exemple de leurs aînés dans la poursuite de l'œuvre de défense et de protection de la patrie. Visiblement bien édifiés des défis qui les interpellent, ces jeunes sous-lieutenants et lieutenants n'auront pas d'année probatoire puisque le chef de l'Etat les invite à « prendre part à un grand et noble combat, celui de la défense de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et des institutions républicaines ». L'ennemi obscurantiste et barbare qu'est Boko Haram, est certes affaibli mais pas totalement anéanti, avertit-il. On décryptera d'ailleurs leur engagement à travers la belle parade qu'ils ont offerte au public vendredi dernier. Aux cotés des autres forces de défense, alternant le « pas de l'oie » et le « pas bloqué », les jeunes officiers ont gratifié l'assistance d'un spectacle qui a mis en exergue la chorégraphie et la synchronisation des pas, sous l'animation de la musique de la Garde présidentielle.

Après le vin donneur, le chef de l'Etat et les nouveaux officiers de la promotion « Paix et Emergence » ont immortalisé cette séance qui a duré un peu plus de 90 minutes par une photo de famille.