Cameroun: « Inspirez-vous du sens du sacrifice de vos aînés »

document

Le discours du président de la République, chef des armées, lors de la cérémonie de triomphe de la 35e promotion de l'EMIA, vendredi dernier.

« Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, et Monsieur le Procureur général près ladite Cour,

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,

Messieurs les Officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, officiers mariniers, sous-officiers, et soldats,

Mesdames et Messieurs,

Depuis plusieurs années, notre pays est confronté, à ses frontières, à diverses menaces : la piraterie maritime, les incursions de groupes armés provenant de pays voisins, les prises d'otages avec demandes de rançon et surtout les exactions du groupe terroriste Boko Haram. Ainsi que chacun le sait, le Cameroun est un pays pacifique et hospitalier. A ce titre, il aurait préféré vivre dans un environnement plus calme et plus propice au développement harmonieux auquel il aspire. Force est cependant de reconnaître que tel n'est pas le cas dans la sous-région. Fier, uni, solidaire et courageux, le Peuple camerounais a toujours su et saura toujours trouver en lui-même, les ressources nécessaires pour faire face à toutes les menaces et relever tous les défis. En cela, nos Forces de Défense et de Sécurité donnent un exemple qu'il me plait de magnifier en cette solennelle occasion. Elles font de manière admirable, leur devoir pour défendre la patrie.

Grace à leur dévouement, à leur bravoure, à leur sens du sacrifice, la piraterie maritime a fortement reculé. Les preneurs d'otages sont traqués sans relâche. Boko Haram a subi de cuisantes défaites et n'en est réduit qu'à lancer des attaques sporadiques contre les populations civiles, ou à essayer de perpétrer de lâches attentats. Dans ce rude combat contre les ennemis de notre pays, plusieurs de nos filles et de nos fils sont tombés au champ d'honneur. D'autres ont été blessés. Je voudrais leur rendre ici, au nom de la Nation toute entière, un vibrant hommage. Je voudrais également dire haut et fort que leur sacrifice n'a pas été vain. Aucun arpent de notre territoire n'est en effet tombé dans les mains de l'ennemi. Nos populations courageuses et industrieuses ont pu continuer à vaquer à leurs occupations. Havre de paix et de stabilité, le Cameroun a vu accourir de toutes les zones de conflit de la région, des milliers de réfugiés fuyant pour leur vie et en quête d'un sanctuaire. Mesdames, Messieurs, Notre armée n'aurait toutefois pas été aussi efficace, si elle n'avait été appuyée et soutenue par un Peuple camerounais uni et solidaire. Car si l'Armée est le bouclier de la Nation, la Nation est le socle granitique sur lequel repose l'Armée.

Originaires de toutes les régions du Cameroun, nos soldats ont également, en tout temps, bénéficié du soutien unanime de nos populations, qu'elles soient du Sud, du Nord, de l'Est ou de l'Ouest. Je voudrais donc bien sincèrement féliciter les populations camerounaises pour leur engagement dans la lutte pour la défense de la patrie, notamment à travers les comités de vigilance et pour leur appui sans faille à notre armée. Je les exhorte à demeurer unies, solidaires et fortes afin que nous puissions ensemble, être en mesure de relever tous les défis. Car la lutte continue et se poursuivra sans relâche, jusqu'à l'éradication totale des menaces qui pèsent sur notre cher et beau pays. J'exprime également ma profonde gratitude aux pays amis du Cameroun, pour l'appui précieux qu'ils nous apportent dans la lutte contre le terrorisme. Jeunes Officiers de la promotion « Paix et Emergence », C'est dans ce contexte là que vous intégrez aujourd'hui la grande famille des Forces de Défense. Vous avez choisi le métier des armes. Ce métier, l'un des plus beaux du monde, est noble, exigeant et exaltant. Il est également connu, comme le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité. La carrière que vous venez d'embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants.

A l'instar de vos ainés qui se sont illustrés sur les champs de bataille, je vous exhorte à poursuivre l'œuvre de défense et de protection de la patrie. Votre nom de baptême est particulièrement évocateur dans le contexte actuel. Il traduit pour notre pays l'exigence d'une paix nécessaire à notre marche vers l'émergence. Aucune nation ne saurait en effet prétendre au développement économique sans bénéficier au préalable des conditions d'une paix durable. Tout au long de votre carrière, le nom de baptême de votre promotion devrait vous servir d'aiguillon et vous permettre de ne jamais perdre de vue l'impératif de la préservation de la paix pour le développement de notre pays. Jeunes Officiers de la promotion « Paix et Emergence », Je suis heureux, en ce jour mémorable, de vous adresser, au nom de la Nation toute entière, mes chaleureuses félicitations. J'exprime ma sincère appréciation à vos encadreurs, civils et militaires, qui vous ont accompagnés avec sérieux et compétence dans votre formation. Je salue également la réussite de vos camarades qui viennent des pays frères et amis. Leur présence parmi vous est la preuve de la confiance de leurs pays en la qualité de l'Ecole militaire interarmées. Elle témoigne aussi de l'excellence des relations qui nous lient.

Jeunes Officiers, Cette cérémonie est une occasion de joie et de fierté légitimes. Je me dois toutefois de vous rappeler que notre pays est en guerre. Une guerre que nous mène un ennemi obscurantiste et barbare. Vous êtes désormais appelés à prendre part à un grand et noble combat, celui de la défense de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et des institutions républicaines. Il s'agit là du devoir sacré et de la mission première de nos forces armées. C'est votre mission. Elle est claire. Vous l'accomplirez, avec honneur et fidélité. Vous l'accomplirez avec toute la force de votre engagement patriotique. Inspirez-vous de l'abnégation et du sens du sacrifice de vos aînés. Vous pouvez compter sur ma constante sollicitude et le soutien total du Peuple camerounais. Vive les Forces de Défense camerounaises ! Vive le Cameroun ! ».