Madagascar: Slalom Big TMF - Laza et sa 106 frappent le premier

Les officiels de la FSAM ont utilisés pour la première fois le nouveau matériel de chronométrage, offert dernièrement par la FIA, durant ce slalom Big TMF. Et ce premier essai fut concluant. Il n'y a eu aucune erreur à signaler. Et encore, au terme de la première journée de samedi, ils ont été agréablement surpris, puisqu'ils étaient en avance sur le timing grâce à l'efficience de ces nouvelles machines.

Au terme de cette première journée, Laza a pris une avance de plus de trois secondes à son jeune rival, après cumul des passages au départ des pistes A et B, soit 2min 45,90sec contre 2min 49,50sec. Il s'est quand même fait une belle frayeur avec une petite touchette, lors des essais. Fort heureusement pour lui, si la carrosserie de la petite lionne en a pris pour son grade côté arrière gauche, le train arrière n'a pas été endommagé. Dans le cas contraire, il aurait rencontré de sérieuses difficultés pour la suite de la course.

