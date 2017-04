Cameroun: Joseph Charles Doumba - Pour l'éternité !

L'ancien ministre et secrétaire général du Comité central du RDPC a été élevé à la dignité de Grand cordon du mérite camerounais à titre posthume samedi dernier à Bertoua.

Il était un peu plus de 15 h samedi dernier lorsque la terre de Bertoua s'est refermée sur Joseph Charles Doumba au caveau familial sis au « Bois Kinda » dans la stricte intimité familiale, comme il l'aura lui-même souhaité de son vivant. Seuls y ont pris part, quelques membres de sa famille, Jean Nkuete, le représentant personnel du chef de l'Etat à ces obsèques et quelques privilégiés. Cette inhumation marquait le dernier acte des obsèques officielles décidées en l'honneur de ce haut commis de l'Etat par le président de la République Paul Biya. Une inhumation qui a été précédée par un ultime hommage à la place des fêtes de la ville de Bertoua. Ils sont en effet venus de toutes les régions du pays et d'ailleurs pour accompagner cet homme pluriel à sa dernière demeure. De cette matinée ensoleillée, l'on retiendra principalement le message poignant du chef de l'Etat adressé à Mme Alice Marie Doumba, la veuve du défunt.

De Joseph Charles Doumba, Paul Biya parle d'un « homme de conviction et de réflexion » qui avait su gagner sa confiance. «M. Joseph Charles Doumba fut pour moi un collaborateur précieux au sein du RDPC, au gouvernement et à la présidence de la République. Sa longue carrière administrative et politique atteste de ses compétences et de son sens élevé de l'Etat. Avec sa disparition, le Cameroun perd un de ses dignes fils, la région de l'Est un patriarche admiré, et le RDPC, une personne ressource de qualité » a par ailleurs relevé le chef de l'Etat. Il n'est pas jusqu'au clergé qui n'a pas manqué de témoigner de son admiration pour le disparu.

Au cours de l'homélie prononcée lors de la célébration eucharistique de circonstance, Mgr Joseph Atanga, archevêque de Bertoua a souligné que l'ambassadeur itinérant, ancien ministre, ancien secrétaire général du Comité central du RDPC « était un homme qui a su donner sa vie pour les autres et qui n'oubliait pas qu'il était chrétien. Nous perdons un grand érudit qui a su mettre son érudition au service des autres » a indiqué le prélat. On pouvait dès lors comprendre l'hommage que lui a rendu la Nation à travers la distinction honorifique qui a été posée sur son cercueil recouvert du drapeau national. Joseph Charles Doumba a en effet été élevé à la dignité de Grand cordon du mérite camerounais à titre posthume par Jean Nkuete, ce au nom du président de la République. Décédé le 5 mars dernier à l'âge de 81 ans, celui qui a par ailleurs été directeur général de la SOPECAM entre 1988 et 1993 a consacré plus d'un demi-siècle de vie au service de l'Etat.

Témoignages

Ibrahim Talba Malla: « He Was a Great Patriarch »

GM SONARA, Top CPDM Official

"Mr Doumba has been a great patriarch. We learned so much under him in politics, in matters of the State and even in the social sphere. He was a master for all of us and we will live to remember him for what he did in all these areas. We can only wish his soul to rest in peace."

Olivier Cromwell Bembel D'Ipack: « Il a réussi sa mission »

Président de la section RDPC Lom-et-Djerem sud 1 et maire de la commune de Bertoua 1er

« C'était un très grand militant, convaincu et convaincant qui aimait les résultats et qui voulait faire du RDPC un parti leader sous la houlette du président Paul Biya. Aujourd'hui, le camarade patriarche Joseph Charles Doumba a réussi sa mission. Le RDPC est aujourd'hui le parti leader au Cameroun. C'était cela son vœu et c'est ce que nous de la génération montante devons retenir et c'est un héritage à préserver ».

Paul Danata: « Son action est allée au-delà de sa région »

Elite de la région de l'Est

« Nous avons vécu une cérémonie émouvante. Le camarade Joseph Charles Doumba était une figure marquante de notre région. Nous sommes tous réunis ici pour lui dire au revoir. Nous ne pouvons que lui souhaiter une paix éternelle car son œuvre est immense et son action allait au-delà de sa région d'origine comme l'a si bien indiqué le chef de l'Etat dans le message qu'il a adressé à sa famille. Nous sommes très nombreux à avoir été formés par lui. C'est un exemple à suivre tant pour nous de l'Est que pour ses autres compatriotes».

Dr Samuel Fonkam Azu'u: "A Veritable Example of National Integration"

Board Chairman Elections Cameroon (ELECAM)

"Joseph-Charles Doumba is someone I will remember fondly and miss sorely. Mr Doumba is someone with whom I worked for more than 20 years in my early days as a young don at the university in the early 1980s. I started working effectively with him towards the end of 1983 until 2007 when he left the CPDM party as Secretary General. He is someone who so impacted in the lives of young people. He is someone whose entourage was a veritable example of national integration. He had a rare gift for detecting talent. We hope to be continually inspired by his ideals."

Brigitte Mebande: « Il était une icône de la politique »

Député

« Du ministre Doumba, je garde un souvenir ému. Pour moi, c'était une icône dans le domaine politique. De lui, nous apprenions chaque jour les réalités de la politique. C'est un grand vide qu'il laisse tant pour notre région que pour le Cameroun. Nous autres femmes parlementaires avions beaucoup bénéficié de ses sages conseils chaque fois que nous nous retrouvions au Comité central ou en dehors ».

Pascal Charlemagne Messanga Nyamding: « C'était un maître de la vie »

Membre du Comité central du RDPC

« Le ministre Doumba, comme on l'a entendu, aimait particulièrement les jeunes. En guise de souvenir, c'est lui qui contribue à ma promotion comme chargé de mission départemental du RDPC en 2007. L'autre souvenir que je garde de ce grand homme, c'est son affection pour la diaspora. Il a réussi à intégrer les anciens militants. Je me rappelle d'une rencontre à Paris avec lui en 1992. C'était un maître de la vie. Il avait coutume de nous dire que la politique doit être au service de la vie et non les hommes au service de leurs propres intérêts ».