Burkina Faso: ENAM - Un master d'excellence bientôt disponible

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a animé une conférence de presse, le jeudi 20 avril 2017 à Ouagadougou, pour présenter le nouveau master d'excellence de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

L'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), en collaboration avec l'Ecole nationale d'administration publique du Québec (ENAP) va offrir dès octobre prochain une formation de haut niveau pour l'obtention d'un Master d'excellence en administration publique. Cette formation prévue pour durer entre 24 et 30 mois sera ouverte aux fonctionnaires de catégorie A1 et d'autres personnes du secteur parapublic ou privé. Ces derniers doivent avoir au moins une licence universitaire et une expérience professionnelle pertinente de cinq ans. Le processus de recrutement comprendra une présélection des candidats par concours, un entretien avec un jury, puis une sélection définitive par l'ENAP.

Le coût de la formation est de 5 millions de F CFA par étudiant. Les cours du diplôme d'excellence en administration publique de l'ENAM seront organisés en session et dispensés sous trois modes, à savoir le mode présentiel, en ligne et en visioconférence. Ils se dérouleront pendant les heures d'ouverture des services c'est-à-dire du lundi au samedi. Toutes ces informations ont été données aux hommes de médias au cours d'un point de presse, le jeudi 20 avril 2017 à Ouagadougou.

Selon le ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo, l'ouverture d'une telle formation s'inscrit dans la vision de son département de transformer structurellement sa politique de formation initiale et continue en vue de faire face aux nouveaux défis de l'administration. « Nous voulons révolutionner notre système administratif en vue de le rendre plus moderne et performant », a-t-il soutenu. A en croire le ministre Sawadogo, le diplôme d'excellence va offrir plusieurs perspectives aux étudiants. Au nombre de ces opportunités, il a cité la possibilité d'obtenir le diplôme canadien « Maîtrise en administration publique » de l'ENAP.

En sus, il a fait savoir que les titulaires du diplôme d'excellence de l'ENAM seront inscrits dans un pool d'experts qui servira de vivier prioritaire pour assurer des postes de haute responsabilité dans l'administration publique. L'obtention du Master d'excellence aura-t-il des répercussions sur la carrière des titulaires de la fonction publique ? Pourquoi l'ENAM a-t-il décidé de se tourner vers le monde anglo-saxon ? Telles ont été, entre autres, les préoccupations des journalistes. Pour répondre à la première question, le ministre Sawadogo a fait savoir que ce sera au gouvernement de décider si oui ou non l'obtention du master d'excellence aura des conséquences sur la carrière des titulaires fonctionnaires.

Toutefois, il a indiqué que ces derniers seront probablement reclassés en catégorie P. « Je ne peux pas décider à la place du gouvernement mais si on doit tenir compte des dispositions de la loi 081, ils seront probablement reclassés dans la catégorie supérieure », a-t-il laissé entendre. Le directeur général de l'ENAM, Justin Cyprien Ilboudo a, quant à lui, justifié la collaboration avec l'ENAP par la volonté de sa structure de s'ouvrir à d'autres horizons afin de s'inspirer de l'expérience d'autres écoles. Pour lui, l'ENAP qui est une institution de renommée internationale peut apporter un plus à l'ENAM sur le plan académique, pédagogique, etc.