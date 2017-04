Burkina Faso: Rentrée du barreau burkinabè - Le soutien du président du Faso attendu

Les avocats burkinabè s'activent pour la réussite de leur rentrée solennelle qui aura lieu du 27 au 29 avril 2017, à Ouagadougou. « Les libertés dans les politiques publiques, sécurité et rôle de l'avocat », est le thème qu'ils ont retenu pour ce conclave qui se tient tous les deux ans. A quelques jours de l'ouverture officielle des travaux, une délégation de l'Ordre des avocats conduite par sa secrétaire, Awa Savadogo, a effectué le déplacement au palais de Kosyam pour faire le point des préparatifs au chef de l'Etat burkinabè. « Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie au président et nous entretenir avec lui sur la rentrée solennelle qui est organisée tous les deux ans. Nous lui avons fait le point de l'organisation de cette rentrée», a-t-elle expliqué. La contribution du président Kaboré est attendue pour la réussite de cet évènement important pour le barreau et la nation.

