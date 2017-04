Burkina Faso: Filière petits ruminants au Burkina - Bailleurs et investisseurs mutualisent leurs efforts

La table ronde des bailleurs de fonds et des investisseurs de la filière des petits ruminants au Burkina Faso, initiée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et ses partenaires en vue de diagnostiquer le secteur, s'est tenue le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou.

Les acteurs du monde de l'élevage et leurs partenaires au développement veulent donner à la filière des petits ruminants, toutes ses lettres de noblesse. Pour ce faire, un plan relatif aux investissements dans la promotion de la chaîne des valeurs des petits ruminants est plus que nécessaire. D'où la tenue de la table ronde sur initiative de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers ainsi que du gouvernement burkinabè, le 21 avril 2017 à Ouagadougou.

Cette entrevue vise à toucher du doigt les goulots d'étranglement de la filière et intervenir à travers des projets de développement. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sommanogo Koutou, le projet "Fonds sur la promotion de la filière petits ruminants” lancé en 2016 par la FAO et qui concerne le Burkina Faso et l'Ethiopie a connu une évolution dans le pays.

Ainsi en aval, le ministre Koutou a expliqué que les techniciens de son département ont œuvré pour produire un rapport, qui a mis à nu les performances et les dysfonctionnements des maillons de la chaîne des valeurs des petits ruminants. Le rapport selon les acteurs a également fait des propositions d'actions à mener sous forme de priorités d'investissements et opportunités d'affaires. Mieux, Sommanogo Koutou a précisé que trois propositions de projets-pilotes et leurs zones d'intervention ont été présentés au cours des travaux préliminaires.

Toutefois, le ministre a fait savoir que la table ronde consiste à informer les partenaires sur les objectifs du projet et partager les priorités d'investissements dans le sous-secteur des caprins et des ovins. "Il s'agira également de recueillir du gouvernement, des partenaires financiers et des investisseurs des expressions de financement ou de participation à des investissements dans des composantes des projets-pilotes” a dit M. Koutou.

De la transformation locale des productions animales

Pour le représentant-résident de la FAO au Burkina Faso, Aristide Ongone Obame, le projet dont le coup de l'étude s'élève à 600 millions de francs CFA vise à faciliter le dialogue entre les acteurs du secteur public et privé en vue de transformer le sous-secteur des petits ruminants en une chaîne de valeur compétente et dynamique. Il s'agit également selon le patron de la FAO au Burkina de convenir des priorités d'investissements et des zones géographiques les plus susceptibles de transformer ledit secteur et attirer les bailleurs de fonds et autres investisseurs potentiels intéressés à la mise en œuvre des projets-pilotes.

Aussi, M. Obame a rassuré que le projet entend promouvoir davantage le secteur de l'élevage, assurer la santé animale et envisager la transformation au niveau local des productions animales.

De l'avis du directeur général des productions animales, Souleymane Pindé, la production, la transformation et la commercialisation sur place des produits de l'élevage confèrent une plus-value importante au Produit intérieur brut du pays. Il a indiqué, en outre, que le pays pratique majoritairement l'élevage extensif et compte environ un million 500 têtes de petits ruminants par an.