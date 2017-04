Burkina Faso: Secteur énergétique - Des entrepreneurs chinois apportent leur expertise

De ce fait, ils ont souhaité qu'un accord de coopération soit bientôt signé entre la Chine et le Burkina afin que les entreprises chinoises puissent venir apporter leurs compétences pour booster le développement dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. « Nous sommes deux grandes entreprises spécialisées dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Ces deux secteurs sont vitaux pour le développement économique et social d'un pays », a soutenu Liu Yu.

Le secteur des infrastructures et de l'énergie intéresse des chefs d'entreprises chinois. A l'issue d'une séance de travail avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le vendredi 21 avril 2017, le vice-président de China Energy Engineering, Liu Yu, a indiqué que les échanges ont essentiellement porté sur les projets prioritaires de développement au Burkina Faso. Le manager général de l'Afrique de l'Ouest de la société China Road and Brige Corporation, Li Wei, a dit qu'il compte aussi venir investir au « pays des Hommes intègres ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.