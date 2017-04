Burkina Faso: Prima Center, un nouveau centre commercial dans 18 mois

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a lancé officiellement, les travaux de construction de Prima Center du groupe Hyjazi, dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA), le jeudi 20 avril 2017, à Ouagadougou.

Le tissu économique de la ville de Ouagadougou va bientôt être renforcé. ‘'Dans 18 mois", un centre commercial moderne de haut standing dénommé, Prima Center du groupe Hyjazi, devrait voir le jour. La pose de la première pierre de ce complexe commercial a été effectué, le jeudi 20 avril 2017, à Ouagadougou, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, représentant le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba.

La famille Hyjazi installée depuis belle lurette en Afrique, possède en terre d'éburnie et en Guinée Conakry, des centres commerciaux similaires. En venant au Burkina Faso, le groupe familial Hyjazi, selon son Président-directeur général (PDG), Antoine Hyjazi, a répondu à l'appel des autorités burkinabè. C'est une reconnaissance des performances déjà réalisées à Abidjan et à Conakry, qui a valu cette première opération immobilière au «pays des Hommes intègres», a-t-il souligné.

L'engagement a été pris par le groupe Hyjazi de faire de Prima Center, un joyau architectural dans l'optique d'apporter une touche supplémentaire à la beauté de la capitale du cinéma africain. «Commerces, restaurants, promenades, cinéma, loisirs... tout sera mis en œuvre pour faire du shopping à Prima Center Ouagadougou, des moments de pur bonheur à vivre en famille ou entre amis», a assuré, le PDG du groupe Hyjazi.

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet n'a pas caché sa satisfaction du choix porté sur le Burkina Faso, après la Côte d'Ivoire et la Guinée Conakry. «Je salue cette initiative qui, à n'en pas douter, confirme la relance des activités économiques au Burkina Faso», a-t-il déclaré. C'est une superficie de plus de 20 000 m2 jouxtant un parking de 8565 m2, dans la Zone d'activités commerciales et administratives (ZACA), qui va abriter le complexe Prima Center de Ouagadougou. Le coût du projet est d'environ 7 milliards de FCFA, aux dires du ministre Bonanet.

De nombreux emplois à créer

L'implantation de ce centre d'affaires, répond aux objectifs de la ZACA et figurait, selon le ministre en charge de l'urbanisme, à l'agenda des investissements majeurs à réaliser. «La réalisation de cet équipement structurant, va entraîner une dynamique supplémentaire dans la ZACA et contribuer au développement d'activités connexes à la dynamisation du tissu économique et la promotion des activités culturelles», a-t-il indiqué. Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, s'est dit également comblé du choix porté sur sa commune et ne doute pas un seul instant que ce joyau participe à l'amélioration du tissu socioéconomique et au rayonnement de la ZACA. Il a invité le groupe Hyjazi à rester fidèle à sa réputation et à son professionnalisme pour que cette initiative réponde aux défis urbains et environnementaux. «Nous vous rassurons de la disponibilité de la ville de Ouagadougou à être à vos côtés afin de faire de ce projet, une réussite et surtout un exemple non seulement pour le Burkina Faso mais aussi pour la sous-région», a-t-il ajouté.

Ce sont près de 1000 emplois directs qui vont être créés pendant la phase de construction, selon le maire Béouindé. Foi du PDG du groupe Hyjazi, d'autres emplois le seront à la livraison et encore davantage, lorsque les commerces ouvriront leurs portes. Quant au ministre Barry, il a précisé que le groupe Hyjazi fait partie du lot d'investisseurs privés qui se sont manifestés à la conférence de Paris pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES). La mise en œuvre du projet de construction de Prima Center s'inscrit dans le PNDES qui vise, entre autres, à «faire des villes du Burkina Faso, des pôles de croissance économique et de développement». Le ministre Bonanet a, par ailleurs, nourri l'espoir de voir l'implantation d'unités industrielles par le groupe Hyjazi, après la réalisation de Prima Center.