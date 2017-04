Burkina Faso: Numérisation des archives de Sidwaya - Taïwan sauvegarde la mémoire du journal

L'ambassade de la République de Chine (Taïwan) au Burkina Faso et les Editions Sidwaya ont signé un protocole visant à la numérisation des archives du quotidien d'Etat, le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou.

Les Editions Sidwaya, quotidien d'Etat burkinabè, voient la concrétisation d'une ambition longtemps entretenue, à savoir la numérisation de leurs archives. Le vendredi 21 avril 2017, le directeur général du journal, Rabankhi Abou-Bâkr Zida et la chef du service de coopération de l'ambassade de Chine (Taïwan) au Burkina Faso, Yung-Chieh Shao, ont, en effet, signé un protocole dans ce sens. Aux termes de cette convention, l'enclave diplomatique met un peu plus de 11 millions de francs CFA à la disposition de l'organe de presse, pour débuter le projet de numérisation. En retour, et dans une optique gagnant-gagnant, l'ambassade pourra bénéficier d'insertions publicitaires et de couvertures médiatiques à hauteur de 75% du montant total de son soutien. C'est le Cabinet d'analyse de traitement d'archives et de documentation (CATAD) qui a été retenu pour assurer la transmutation du physique au virtuel de ces archives.

Le directeur général dudit cabinet, Lamine Coulibaly, a confié que le calendrier de la dématérialisation comporte plusieurs phases. «La première étape consiste à faire un archivage physique pour dissocier ce qui est vraiment numérisable de ce qui ne l'est pas», a-t-il expliqué. Car, a-t-il ajouté «on ne peut pas tout numériser». Il s'agira donc dans cette période, de répertorier les documents qui seront numérisés «en fonction des besoins de la maison et du budget disponible». Par la suite, interviendra la numérisation effective de ces documents, à l'issue duquel les Editions Sidwaya pourront disposer de ce qui constitue son fonds d'archives sur support numérique. M. Coulibaly a également précisé que l'opération sera accompagnée d'une indexation de sorte à constituer une base de données pour que l'organe de presse, tout comme les utilisateurs futurs, ressortent l'information qu'ils recherchent le plus rapidement possible.

Satisfecit mutuel

La matérialisation de cet accord a grandement réjoui les premiers responsables de « la maison commune » qui ont déclaré « être touchés » par le geste de l'ambassade taïwanaise. Une satisfaction qui se justifie selon le DG, par le fait que l'opération permettra de sauvegarder l'histoire du pays. «Le président Lamizana, lorsqu'il voulait écrire ses mémoires, venait chercher des documents ici», a-t-il expliqué. De l'avis du DG, Sidwaya dispose d'un nombre important d'informations sur le Burkina, dans la mesure où le journal couvre presque toutes les activités qui se déroulent dans le pays, sans forcément mettre en avant des considérations économiques. «Savoir qu'aujourd'hui, Taïwan est à nos côtés pour nous permettre de sauver ce patrimoine national est quelque chose de très important qui nous touche énormément», a laissé entendre M. Zida, traduisant « toute la reconnaissance des Editions Sidwaya par rapport à ce qui est en train d'être fait, et souhaitant que le partenariat prospère ».

Et pour ce faire, Rabankhi Abou-Bâkr Zida a assuré que «le journal de tous les Burkinabè» est entièrement disposé à accompagner Taïwan, en tant qu'un partenaire important du Burkina Faso. «Nous allons participer à donner davantage de visibilité à vos actions afin que le contribuable taïwanais sache à quoi son argent sert au Burkina Faso», a renchéri le DG des Editions Sidwaya. La chef du service de coopération de l'ambassade chinoise a quant à elle, expliqué leur engagement dans ce partenariat par l'importance qu'il convient d'accorder à la documentation. Elle a notamment relevé leur utilité pour les recherches, et pour l'histoire démocratique à travers l'évolution de la liberté d'expression. «Cette maison qui existe depuis plusieurs décennies est témoin de l'histoire du pays. Nous sommes donc très heureux de permettre de démarrer le travail de numérisation avec notre contribution modeste», a-t-elle conclu.