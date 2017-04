Burkina Faso: Hôpital Blaise-Compaoré - Des députés s'imprègnent des difficultés de l'établissement

Un groupe de députés, membre du Groupe d'amitié parlementaire Burkina Faso-République de Chine, a visité le Centre hospitalier universitaire Blaise-Compaoré le jeudi 20 avril 2017. A cette occasion, les hôtes, après une visite, ont échangé avec les responsables sur les missions et les difficultés de l'établissement.

Le Centre hospitalier universitaire Blaise-Compaoré a reçu la visite du Groupe d'amitié parlementaire Burkina Faso-République de Chine (Taïwan) dans la matinée du jeudi 20 avril 2017. Accompagnés de l'ambassadeur de Taïwan au Burkina Faso, Shen, Cheng-Hong, les députés sont allés s'enquérir des missions et fonctionnement de l'établissement hospitalier mais aussi des difficultés qu'il rencontre. Avant la visite guidée, le Directeur général (DG) du centre, Alexandre Sanfo, a fait une présentation de son établissement.

En effet, il a expliqué qu'en plus des missions d'ordre général (soins, formation et recherche) pour tous les hôpitaux publics, le CHU-BC participe aussi à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, mène une réflexion aux questions d'éthiques posées par l'accueil mais aussi travaille à mettre en place un système de procédures standards et de management de la qualité. D'une capacité d'accueil de 600 lits, le DG a indiqué que seuls 300 sont ouverts pour le moment.En termes d'équipements, il a fait savoir qu'il possède, entre autres, un laboratoire d'analyses biomédicales et d'anatomo-pathologie, une imagerie médicale et d'exploitations fonctionnelles, une pharmacie hospitalière et des blocs opératoires.

A l'issue de cet exposé, la délégation a fait le tour de l'hôpital pour constater la qualité des équipements et les conditions de travail des agents. « L'un des problèmes que nous rencontrons, c'est l'approvisionnement pharmaceutique car beaucoup de patients se plaignent de ne pas trouver sur place des produits dont ils ont besoin. La logique voudrait que pour un hôpital de ce type, nous puissions nous approvisionner auprès des grossistes sur le marché ; malheureusement, cette option nous est refusée par le ministère en charge des finances qui souhaite que nous passions par les appels d'offre », a laissé entendre Alexandre Sanfo, soulignant que cette contrainte est souvent préjudiciable aux patients, due à la rupture de produits. Alors que, a-t-il poursuivi, notre expérience avec les appels d'offre est que les produits que nous achetons reviennent deux fois plus chers que sur le marché des grossistes.

A cette difficulté, a souligné le DG de l'hôpital, s'ajoute la lenteur administrative. « Nous avons mis par exemple dix mois pour obtenir la maintenance de l'IRM. Il faut trouver une formule pour les hôpitaux dans leur ensemble, pour qu'ils aient des procédures accélérées pour pouvoir mettre à la disposition de la population, les médicaments et les examens de laboratoire », a suggéré M. Sanfo. Pour l'ambassadeur de Taïwan au Burkina Faso, cette visite est d'un grand intérêt parce qu'il fallait que les députés fassent plus connaissance des projets de son pays notamment en s'imprégnant du fonctionnement de cet hôpital. « Je souhaite que les députés travaillent aussi à trouver les solutions des problèmes posés », a-t-il plaidé. Selon le chef de la délégation des députés, Abdoulaye Mossé, au-delà de la satisfaction de leur curiosité, ils se sont rendu compte qu'ils peuvent accompagner l'établissement en interpellant les ministres concernés lors des questions orales à l'Assemblée nationale.

Cependant, les élus nationaux ont soulevé quelques préoccupations liées au taux de fréquentation, aux cautions et aux recettes. En réponse, le premier responsable de l'hôpital a indiqué qu'à son ouverture en 2011, il y avait peu d'affluence mais au fil du temps, la fréquentation s'est accrue. En ce qui concerne la caution exigée, il l'a justifiée en faisant remarquer que son établissement pratique « la pharmacie hospitalière », c'est-à-dire que le malade n'a pas besoin de sortir pour payer ses produits. « Cette caution, c'est pour avoir la certitude que nous serons payés à la fin du traitement », a-t-il soutenu. Quant aux recettes, il a soutenu qu'elles atteignent 1,5 milliard de F CFA.