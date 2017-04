Burkina Faso: Communiquer pour rassurer

Le 29 avril prochain, l'opposition politique burkinabè projette un meeting à Ouagadougou «pour faire entendre aux gouvernants, les revendications des Burkinabè». Le chef de file de l'Opposition, Zéphirin Diabré et ses camarades disent vouloir également «partager avec les populations, l'analyse de l'opposition de la situation et dévoiler sa plateforme de combat démocratique».

L'Article 13 de notre loi fondamentale dispose que les partis et formations politiques concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage. Le meeting de l'opposition s'insrcit dans cette disposition constitutionnelle. Vu le contexte sécuritaire, il convient néanmoins d'appeler les organisateurs à la vigilance et à la prudence car ceux qui sèment la mort ne sont pas forcément loin et leur souhait est de faire le maximum de victimes quand ils frappent. La Maison du peuple ayant été choisie comme cadre, même si elle n'est pas un lieu sûr à 100%, permet de mieux contrôler les entrées pour réduire les risques.

En ce qui concerne l'objectif de ce rassemblement politique, à savoir attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des Burkinabè, l'opposition est dans son rôle de critiquer. C'est à elle que revient la mission d'observation, d'inspection et d'interpellation. Il faut cependant se défaire de la critique facile, de la menace sans aucune proposition réaliste et réalisable. Celui qui est assis en face de l'arène pense être le meilleur lutteur, dit-on. Il n'est pas évident que ceux qui critiquent fassent mieux le bonheur des Burkinabè que les tenants du pouvoir actuel. Mais en démocratie, la majorité gouverne et l'opposition critique. Que les gouvernants ne voient pas d'un mauvais œil, ceux qui se sont donné rendez-vous à la Maison du peuple pour fustiger la gestion du pouvoir d'Etat. «La critique constructive est un levier du progrès».

Il ne faut seulement pas tout peindre en noir car les faits sont aussi là pour attester que ceux qui sont au pouvoir essaient tant bien que mal d'ajouter de la terre à la terre laissée par leurs prédécesseurs. Tout n'est pas rose certes mais tout n'est pas non plus noir pour qu'on puisse chanter que le pays va mal et avance inéluctablement vers le chaos. Le Burkina Faso ne ressemble ni à la Somalie, ni à la Libye pour qu'on parle de situation chaotique. Mais «toute personne dans une situation d'autorité incontestée, libre de toute critique, court le danger de devenir un tyran !», nous dit Maria Montessori. Que le président Roch Marc Christian Kaboré qui se veut démocrate, prenne ce que dira l'opposition à son rassemblement de fin avril comme une appréciation d'une partie du peuple burkinabè. A lui et ses hommes de trouver des réponses pour rassurer ceux qui s'inquiètent de leur gestion.

Balayer du revers de la main ce qui sera dit à ce meeting, c'est se chatouiller pour rire. Il y a beaucoup de préoccupations des Burkinabè à résoudre et également beaucoup de communications à faire autour des actions posées par le pouvoir en place. Chacun des ministres du gouvernement Paul Kaba Thiéba tente d'assurer la bonne exécution du programme présidentiel. Sauf que les actions sont très souvent méconnues du grand public. C'est pourquoi, il est temps de savoir : «La communication est indispensable, jamais suffisante».

Par Rabankhi Abou-Bâkr Zida