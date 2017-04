Afrique: Présidentielle française - Macron et Le Pen au 2nd tour

Sœur Marie Odile, qui réside au Burkina Faso depuis 1981, a quitté Diabo dans la région de l'Est pour venir accomplir son devoir civique, attend beaucoup du futur président de la France. « J'ai parcouru 220 Km ce matin sur une mauvaise route pour venir voter. Je prie pour que l'Esprit saint éclaire le nouveau président. Qu'il fasse ce qui est bien et que la France redevienne la fille aînée de l'Eglise. Je pense que les gens ont perdu un peu la foi », a-t-elle soutenu.

Pour le consul de France à Ouagadougou, Jean Chanson, le vote se déroule bien depuis l'ouverture du bureau. « Ce que je peux déplorer, c'est le fait qu'on n'ait pas reçu les affiches des candidats pour les coller. Pour ce qui est de la sécurité, nous avons mis le paquet et nous avons la collaboration active des forces de l'ordre burkinabè avec lesquelles nous avons bâti un plan de l'Institut français pour parer à toute éventualité », a expliqué le consul. Il a indiqué qu'il y a deux ou trois personnes qui pensaient être inscrites et qui n'ont pas pu voter. Une situation à laquelle il a promis faire de son mieux pour comprendre.

A l'occasion du 1er tour de l'élection présidentielle en France, du dimanche 23 avril 2017, deux bureaux de vote ouverts à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont permis aux Français résidant au « pays des Hommes intègres » d'accomplir leur devoir civique. Dans la capitale burkinabè, le bureau de vote a été installé dans l'enceinte de l'Institut français. Dès huit heures, les opérations de vote ont débuté. Sur les 3 500 Français qui vivent au Burkina Faso, 1 775 se sont inscrits sur la liste électorale à Ouagadougou et 308 à Bobo-Dioulasso. Ils sont en tout 2 083 citoyens de l'Hexagone qui sont attendus dans les deux bureaux de vote. Pour assurer une sécurité du processus électoral, les forces de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) ont quadrillé les alentours de l'Institut français. Pour y avoir accès, il faut montrer patte blanche. L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes, a glissé son bulletin dans l'urne aux environs de 10 heures. Muni d'une procuration, il a réitéré le geste puisqu'il a voté pour son épouse qui est présentement hors du pays.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.