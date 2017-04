Burkina Faso: Fonds pour les collectivités décentralisées - Le gouverneur Antoine Ouédraogo sur le terrain

Dans le but d'apprécier les réalisations faites par le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées (FICOD), le gouverneur de la région du Centre-Est, Ningdibzanga Antoine Ouédraogo, a effectué une sortie de terrain dans les communes bénéficiaires que sont : Soudougui, Sanga, Lalgaye, Dourtenga, Ouargaye, Yondé et Tenkodogo, les 18 et 19 avril 2017.

Des infrastructures scolaires (primaires et secondaires), sanitaires et marchandes, sont entre autres, les réalisations du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées (FICOD) dans la région du Centre-Est, qui ont reçu la visite des autorités régionales avec à leur tête, le gouverneur, Ningdibzanga Antoine Ouédraogo, accompagné du chef d'antenne régionale du FICOD, Justin Kafando. L'objectif de cette sortie de terrain par l'autorité régionale est de lui permettre de se faire une idée des infrastructures réalisées et financées par le FICOD, faire le point de leur mise en œuvre, recueillir les difficultés au niveau des comités de gestion (COGES) et proposer des solutions pour améliorer. Antoine Ouédraogo s'est réjoui de l'accompagnement du FICOD pour la réalisation de ces infrastructures au profit des populations de sa région.

«Comme on le dit souvent, les sorties de terrain sont beaucoup pragmatiques que les rapports qui vous parviennent. Ce sont des centaines de millions que le FICOD a investi pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Au regard de l'engouement et de l'enthousiasme des populations bénéficiaires, je crois que ces infrastructures étaient fortement attendues.

Dans un des établissements secondaires, nous avons constaté que la réception définitive n'a pas été prononcée et je crois que le FICOD va procéder dans les prochains jours, à la résiliation des contrats pour recruter une autre entreprise qui va assurer les travaux de finition afin que les apprenants puissent être à l'aise dans ces classes», a-t-il confié. Il a encouragé les communes bénéficiaires des infrastructures à surtout bien gérer ces réalisations pour qu'éventuellement, le projet puisse davantage les accompagner. M. Ouédraogo les a invitées à en faire un bon usage, pour que l'objectif visé à travers ces réalisations soit atteint.

Il a, de ce fait, exhorté les femmes à ne plus accoucher à la maison, que les enfants en âge d'aller à l'école ne restent plus à la maison en train de courir derrière les animaux. Le chef d'antenne régionale du FICOD, Justin Kafando a aussi souligné qu'en plus des rapports périodiques qui sont envoyés à l'autorité, il est encore plus intéressant pour elle d'aller constater de visu ce qui est réalisé physiquement sur le terrain, que de se contenter de ce qui est écrit sur papier et d'apprécier. «De tout ce qu'on entend, je pense que l'autorité est satisfaite de ce qu'elle a vu comme réalisations sur le terrain», s'est-t-il réjoui. Il a laissé entendre que l'une des difficultés constatées dans l'exécution des projets est le retard considérable des paiements de la part contributive remarqués dans certaines communes à travers le système du co-financement que celles-ci doivent libérer avant le démarrage de tout projet.

Pour ce qui est de la gestion et de l'entretien de ces infrastructures notamment celles du social comme l'éducation et la santé, le chef d'antenne régionale du FICOD a précisé qu'il appartient à l'Etat d'envoyer les enseignants et les agents de santé pour les faire fonctionner. Le financement de toutes ces réalisations est assuré par la coopération allemande à travers la KFW et du co-financement des communes bénéficiaires qui est de 5% pour les infrastructures sociales et de 10 à 15% pour les infrastructures marchandes et ce, en fonction de la mobilisation des recettes.