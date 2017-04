Burkina Faso: Filière coton - Les acteurs dressent un bilan satisfaisant de la campagne 2016-2017

L'Association interprofessionnelle du coton du Burkina a animé une conférence de presse, le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi de faire le bilan de la campagne cotonnière 2016-2017 qui a connu le retour du coton conventionnel. Plusieurs points dont, les prix du kilogramme de coton graine et des intrants applicables à la saison qui s'annonce ainsi que les rapports entre l'association et la firme MONSANTO ont été abordés.

Un an après l'abandon du coton génétiquement modifié au Burkina Faso au profit de celui conventionnel, la filière se porte mieux. C'est la principale information qui a été donnée aux journalistes lors d'une conférence animée par l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB), le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou. En effet, selon le secrétaire général de l'association, Georges Yaméogo, l'on a enregistré une production totale de 683 000 tonnes de coton graine au cours de la campagne 2016-2017 contre 586 000 tonnes pour la précédente (2015-2016). Soit une augmentation de 16%. En plus de cela, a-t-il poursuivi, les superficies emblavées sont passées de 662 902 ha à 740 349 ha. Ce, avec un rendement moyen de 922 kg/ha contre 885 kg/ha enregistrés à la campagne 2015-2016 ; soit un progrès de 4%. Pour M. Yaméogo ces bonnes performances sont dues au profil pluviométrique favorable de l'hivernage 2016 qui a permis la réalisation des semis à bonne date. Et aussi à l'engagement et l'ardeur au travail des producteurs ainsi que la mobilisation des dispositifs d'appui-conseil des sociétés cotonnières dans leur rôle d'accompagnement. «N'eut été l'arrêt brutal des pluies à partir de la première décade du mois de septembre, l'objectif fixé à 700 000 tonnes aurait été atteint... Ces résultats sont satisfaisants et permettent au Burkina Faso de toujours garder le rang de premier producteur de coton en Afrique», a-t-il affirmé. A l'en croire, la Marge après remboursement des crédits au niveau des producteurs à l'issue de cette campagne (2016-2017) se situera globalement à 96 milliards F CFA contre 84 la campagne passée devancière. Outre la bonne qualité de la graine de coton, l'on a appris également que la fibre s'est fortement améliorée en termes de longueur (supérieur ou égal 28,58mm).

Le prix du kg de coton fixé à 245 F CFA

Et au regard de ces performances enregistrées grâce au retour à la culture de l'or blanc conventionnel, l'association s'est fixée un objectif global de produire 820 000 tonnes de coton graine pour la campagne qui s'annonce (2017-2018).

Pour l'atteinte de cet objectif, l'AICB a dit maintenir les mêmes prix que l'année dernière pour les intrants et les pesticides. Par ailleurs, elle a fixé celui d'achat du kilogramme de coton graine à 245 F CFA pour la campagne 2017-2018 ; soit une hausse de 10 F CFA (245 F 1er choix et 220 F 2ème choix). Pour le directeur général de la SOFITEX, Wilfried Yaméogo, le retour au coton conventionnel s'imposait. «L'abandon du coton OGM dans le contexte de la filière coton burkinabè était une question de survie pour la filière. Et nous avons pris cette décision pour pouvoir reconquérir le label coton burkinabè sur le marché international», a-t-il affirmé. Ce rendez-vous avec la presse a également été l'occasion pour l'AICB d'annoncer que le litige qui l'opposait à MOSANTO a trouvé un dénouement. Quelle a été la solution que vous avez trouvée pour mettre fin à cette crise? «Après plusieurs conciliabules, nous avons accepté de rétrocéder 25% des royalties de précampagne à MOSANTO afin de solder définitivement ce litige» a répondu le directeur général de SOCOMA, Ali Compaoré.

Et de préciser aux journalistes que ce n'est pas un dénouement favorable pour l'association mais un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. En rappel, le litige est né d'une perte financière de 48 milliards de francs CFA enregistrée par l'AICB. «Cette perte est liée au raccourcissement de la longueur de la soie qui a causé sa mévente... Et l'AICB avait séquestré deux années de royalties qui devaient être reversées à MOSANTO pour la simple raison que nous n'avions pas trouvé un terrain d'attente», a expliqué M. Compaoré.