Burkina Faso: Concept d'éthique en football - Bannir la délinquance sportive dans nos stades

Un atelier d'appropriation au concept d'éthique en football s'est tenu les 18 et 19 avril 2017 au Centre technique national de la Fédération burkinabè de football.

Cet atelier a connu la participation de certains présidents de commissions de la Fédération burkinabè de football (FBF) et des membres de la Commission d'éthique. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de la FBF, le colonel Sita Sangaré, a d'abord fait le rappel des manquements observés de part et d'autre dans nos stades et des comportements de certains supporters et dirigeants qui vont à l'encontre des principes sacro saints de l'équipe dans le milieu du football. Aussi, a-t-il affirmé l'engagement du comité exécutif à bannir la délinquance sportive dans nos stades. Raison pour laquelle cette préoccupation est inscrite dans le programme du Comité exécutif de la FBF. Il a poursuivi en insistant sur le rôle de la Commission d'éthique qui est de veiller au respect de la discipline.

Les objectifs visés par cet atelier sont de clarifier le concept d'éthique en football, d'arrêter une vision consensuelle de la Commission d'éthique, de s'approprier les missions de la Commission et définir une structuration et un mode de fonctionnement de la Commission. Deux communications ont été présentées par Mamadou Béloum et Francis Ouattara. La première communication sur le concept d'éthique en football : enjeu et défi. La deuxième communication est la présentation du code d'éthique de la FIFA. Et à l'issue de chaque communication, il y a eu des échanges entre les participants. Il s'en est suivi des travaux en atelier. Lors de la cérémonie de clôture, deux recommandations, une motion de remerciement et une résolution ont été lues. Le 1er vice-président de la Fédération, Laurent Blaise Kaboré, a remercié les participants pour le travail abattu car cela va permettre à la FBF d'engager la lutte contre le hooliganisme, contre certaines défiances sur les terrains et en dehors des terrains.