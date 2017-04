Burkina Faso: Connexion au Bukina - 36 milliards de F CFA pour améliorer la qualité

Les travaux de construction des réseaux métropolitains en fibre optique dans les chefs-lieux de région, ont été lancés, le samedi 22 avril 2017 à Bobo-Dioulasso. Le coût global du projet est estimé à environ 36 milliards de F CFA.

Dans le cadre du projet « Gouvernement-Cloud » (G-Cloud), le département du Développement de l'économie numérique et des Postes, à travers l'Agence nationale de promotion des TIC (ANPTIC) envisage la liaison en fibre optique de tous les chefs-lieux de région. L'objectif est d'améliorer la fluidité du réseau de connexion dans l'administration publique. Les travaux de construction des réseaux métropolitains ont été lancés, le samedi 22 avril 2017 à Bobo-Dioulasso, par la ministre du Développement de l'économie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara/Sanou. Financé par l'Etat burkinabè et le royaume de Danemark, le projet G-Cloud traduit la volonté du gouvernement du Burkina Faso à moderniser son administration, en prenant en compte les dimensions sécurité, transparence, efficience pour le bonheur des citoyens, des entreprises et des universités. Son coût de réalisation s'élève à environ 36 milliards de F CFA, dont 19 milliards de FCFA apportés par le Danemark.

La réalisation du projet va être assurée par le groupe Nokia. La fin des travaux est prévue pour fin 2017 pour Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Ziniaré, Manga et Banfora et fin 2018, en ce qui concerne les autres villes. Le G-Cloud est une révolution électronique et le Burkina Faso est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Afrique francophone à mettre en œuvre ce projet innovant, selon Hadja Fatimata Ouattara/Sanou. Cette infrastructure prévoit d'une part, la pose d'environ 420 km de fibre optique métropolitaine au Réseau informatique national de l'administration (RESINA) des principaux sites de l'administration et d'autre part, le déploiement d'environ 650 km de fibre optique pour le réseau de longue distance pour l'interconnexion de certaines villes, a précisé la ministre.

« Un puissant levier de développement »

Selon le responsable Nokia Afrique de l'Ouest, Alpin Verlet, le projet G-Cloud va permettre d'optimiser la gestion des parcs informatiques du gouvernement, de mettre en place des services gouvernementaux et de permettre en particulier l'apprentissage en ligne et enfin faciliter l'accès à l'information et à l'éducation. De l'avis de Alpin Verlet, ce projet est un très bon exemple de ce que peuvent faire les technologies de l'information pour le développement d'un pays comme le Burkina Faso. G-Cloud va permettre le développement des écosystèmes et le déploiement d'application locale afin de créer des Petites et moyennes entreprises (PME) qui vont développer à leur tour, des applications pour le besoin du peuple burkinabè, a souligné Alpin Verlet.

Pour sa part, l'ambassadeur de Danemark, Ulla Naesby Tawiah, a souligné que « les infrastructures de soutien telles que les technologies de l'information et de la communication sont un puissant levier de développement ». C'est pourquoi, a-t-elle poursuivi, le Danemark n'a pas hésité à soutenir le Burkina Faso pour ce projet novateur. Ulla Naesby Tawiah dit être satisfaite de l'évolution des travaux. Pour le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, c'est un honneur pour la population de Sya d'accueillir la cérémonie de lancement des travaux de construction de ce projet. « En choisissant Bobo-Dioulasso pour le lancement de cet important projet, le gouvernement honore notre ville et à travers elle les autres chefs-lieux de région. Car non seulement cette technologie va participer au développement de nos villes, mais, elle va également contribuer à la modernisation de nos cités », s'est-il réjoui.