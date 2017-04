Burkina Faso: Pascal Zaïda du CED - "Il faut que Blaise Compaoré rentre maintenant"

Le Cadre d'expression démocratique (CED) a tenu une assemblée générale, le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou. A l'occasion, il a donné sa lecture de la situation nationale et invité les autorités à laisser revenir les exilés politiques.

«Aucun Burkinabè ne doit être contraint de vivre hors du pays pour des raisons politiques ». Convaincu de cela, le Cadre d'expression démocratique (CED) a plaidé pour le retour des exilés politiques de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 en général. C'était lors de son assemblée générale qui s'est tenue, le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou. Pour le coordonnateur général du CED, Pascal Zaïda, il est nécessaire de réconcilier les Burkinabè avec eux-mêmes pour un meilleur développement de la nation. C'est pourquoi, il a invité les différentes autorités à œuvrer pour le retour de tous les exilés et particulièrement l'ancien président Blaise Compaoré. « Qu'il soit donné à l'ancien président Blaise Compaoré, la possibilité de rentrer dans son pays et y vivre sans être inquiété car il a consenti d'énormes sacrifices pour le développement de ce pays », a-t-il déclaré. Pour M. Zaïda, Blaise Compaoré n'est pas coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. « Il y a eu des morts après le départ de Blaise Compaoré. On ne peut donc pas le punir pour cela », a-t-il affirmé.

En sus, le coordonnateur du CED a fait savoir que l'acte d'accusation du dernier gouvernement du président Compaoré a été voté dans des conditions illégales. De ce qu'il a dit, le Conseil national de la transition n'a pas atteint le quorum requis pour la mise en accusation de ces derniers. C'est pourquoi, il a appelé la Haute Cour de justice à se départir des procès à caractère politique pour s'en tenir rigoureusement à la loi et punir les personnes qui doivent l'être selon le code pénal. « Le droit n'appartient ni à Roch Marc Christian Kaboré ni à Salifou Diallo et encore moins à Simon Compaoré. Le droit, appartient à tous les Burkinabè. Soit on dit le droit où on se verra face », a-t-il lancé.

Par ailleurs, le CED s'est insurgé contre la « démission » des organisations de défense des droits humains. De son avis, certains animateurs de ce domaine ont méprisé leur engagement à défendre les plus faibles et les victimes d'abus. Le coordonnateur général a donc appelé à leur solidarité pour obtenir des dirigeants, plus d'égards pour les droits de l'homme, le respect de la pluralité et la fin des arrestations et procès. En outre, le CED a manifesté son soutien aux détenus politiques dont il a demandé la libération immédiate. « Nous ne comprenons pas que dans un contexte d'insécurité, des généraux qui ont fait la preuve de leur loyauté et de leur efficacité sur le terrain, soient gardés toujours en prison sans jugement. En dehors de la peur, rien n'explique leur détention », a-t-il déclaré.

Enfin, le CED a plaidé pour la retransmission en direct sur les médias audio-visuels, les audiences relatives aux évènements politiques de septembre 2015 pour plus de transparence. Le coordonnateur général de l'OSC a également interpellé les autorités à faire la lumière sur les affaires de tentatives d'assassinat sur des personnalités politiques révélées lors du procès du caporal Mady et compagnie et celui relatif à l'attaque de Yimdi.