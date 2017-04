Burkina Faso: Electrification rurale - 40 localités reçoivent la lumière

Le ministère de l'Energie en partenariat avec la Banque mondiale, a procédé à l'inauguration de l'électrification de 40 localités du Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu le samedi 22 avril 2017 à Tapoko, village situé à 15 km de la commune rurale de Toussiana.

Le village de Tapoko, situé à 15 km de la commune rurale de Toussiana était en fête, le samedi 22 avril 2017. La raison, le village vient d'être électrifié. En effet, Tapoko et 39 autres localités des régions de l'Est, du Centre-Est, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, du Nord et du Centre-Ouest, ont reçu des infrastructures électriques. Exécuté par le Fonds de développement de l'électrification à travers la composante 2 du Projet d'appui au secteur de l'électricité (PASEL), consacrée à l'électrification rurale, le projet est financé par la Banque mondiale.

Selon le ministre de l'Energie, Alfa Oumar Dissa, la mise en œuvre va permettre d'électrifier 227 localités dans les 13 régions du Burkina Faso. « Nous sommes à la fin de la première phase qui consistait à électrifier 40 localités. Après cette phase, nous allons démarrer dans les jours à venir, la deuxième phase qui va comporter 79 localités. Cela sera suivi de 90 autres localités », a-t-il poursuivi. Pour pouvoir atteindre les objectifs, il y a d'autres composantes qui vont s'exécuter pour permettre de toucher les 227 localités, a indiqué le premier responsable du ministère de l'Energie. Selon lui, la mise en service de ces installations de base va permettre l'accès aux services électriques à plus de 6 000 personnes et créer au moins 20 emplois. Aussi, le coût est estimé 5 milliards 900 millions de F CFA pour les 40 localités.

Alfa Oumar Dissa s'est dit convaincu de l'impact que ces infrastructures électriques auront sur les populations. A l'entendre, lorsque l'électricité arrive dans une zone, la vie des populations change totalement. Au-delà de l'agriculture, d'autres activités peuvent se développer, par exemple la menuiserie, la soudure, a-t-il souligné. « Nous pensons qu'en donnant de l'électricité aux populations, cela peut être un élément important pour la création de chaine de valeur agricole. Ce qui va permettre de transformer la plupart des produits localement avant de les exporter », a renchéri M. Dissa. Et le ministre d'ajouter : « La mise en service des installations électriques permettra certes d'impulser le développement économique dans ces localités, mais aussi d'améliorer les services de santé, administratif et éducatif ».

C'est pourquoi, il a invité les membres de la coopérative d'électricité et tous les bénéficiaires, à promouvoir les comportements exemplaires en vue d'assurer la pérennité des ouvrages installés. Le conseiller spécial du président du Faso sur les questions de l'énergie, des mines et des carrières, Issa Dominique Konaté, parrain de la cérémonie, a exprimé sa joie de voir la réalisation effective de cette phase du projet. Pour lui, l'acte est joint à la parole. « Aujourd'hui, les populations de Tapoko sont heureuses », a-t-il soutenu. Avant de les inviter à en faire un bon usage et surtout à travailler à pérenniser ces infrastructures. Quant au représentant des coutumiers, Bernard Ouattara, il a assuré que les populations mettront tout en œuvre pour une exploitation judicieuse de ces infrastructures. Koba Coulibaly, un conseiller du village de Tapoko s'est réjoui de l'électrification de son village, qui, de son avis, va aider le village dans son développement. Il a invité les populations à payer leurs factures.