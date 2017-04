Burkina Faso: Traitement de l'information sécuritaire - Le CSC va former des journalistes

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a officiellement lancé son programme d'urgence dénommé : «Médias et sécurité», le vendredi 21 avril 2017 à Ouagadougou.

Au regard du contexte actuel de sécurité marqué par des attaques terroristes et le caractère «sensible» que revêt le traitement des informations y relatives, le Conseil supérieur de la communication (CSC) a mis en place un programme d'urgence dénommé : «Médias et sécurité».

Le lancement officiel dudit programme a eu lieu, le vendredi 21 avril 2017, à Ouagadougou. «Il vise à former des journalistes sur le traitement de l'information à caractère stratégique dans un contexte d'insécurité, à sensibiliser les citoyens à la consommation responsable de l'information afin d'éviter la psychose, suite aux rumeurs», a précisé le directeur général de l'observation des médias et des études, Jean Paul Toé. Et aussi, a-t-il poursuivi, à assurer une régulation de proximité sur le traitement des informations à caractère sensible.

Pour ce faire, il contient trois volets. Dont le premier concerne la formation des hommes de médias des 13 régions du Burkina Faso au traitement de l'actualité liée aux actes de violence dont la première phase débutera avant les élections municipales complémentaires dans six régions (Centre, Nord, Sahel, Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Est). Le deuxième consistera à réaliser et diffuser des microprogrammes de sensibilisation à l'endroit des journalistes professionnels et des webmasters aux précautions à prendre dans le cadre de la publication des informations à caractère stratégique et sensible dans le but de préserver la paix.

Egalement sensibiliser les citoyens afin de susciter en eux un esprit critique et de discernement dans la consommation de l'actualité et les préparer à résister à la désinformation, à la rumeur et aux informations faisant l'apologie de la violence... «Le CSC entend, par ce programme, faire jouer aux médias leur partition dans la lutte contre l'insécurité et susciter chez le citoyen, les réflexes appropriées au contexte sécuritaire actuel et favoriser une synergie d'actions entre les journalistes et les forces de défense et de sécurité», a indiqué la présidente du CSC, Nathalie Somé. Car, à l'entendre, le journaliste, au-delà du respect des règles de droit et de déontologie auquel il est tenu, doit savoir que toutes les informations mêmes avérées, ne sont pas à publier dans une situation sécuritaire pareille. En ce sens que la diffusion de certaines peut servir à l'ennemi.

Et pour elle, ce programme d'urgence «médias et sécurité» permettra d'outiller les journalistes afin qu'ils puissent traiter les informations y relatives de façon adéquate. Quant au ministre en charge de la Sécurité, co-parrain de la cérémonie, Simon Compaoré, il a loué l'action du CSC. «La situation actuelle de notre pays commande la prise de conscience de tous les acteurs dont les médias en particulier, parce que leur rôle est incommensurable dans la lutte contre l'insécurité », a-t-il laissé entendre. Et à cet effet, a-t-il argué, un traitement approprié de l'information sied car si elle n'est pas bien traitée «peut fragiliser les initiatives que nous menons contre l'insécurité et peut provoquer également la psychose chez le citoyen».