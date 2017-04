Cameroun: CAN féminine 2016 - Le pays récompensé

Le pays a reçu le « trophée coup de cœur du jury » des Heavent Awards 2017 en France, pour l'organisation réussie des cérémonies d'ouverture et de clôture de la compétition.

La Coupe d'Afrique des nations féminine (CAN) 2016 continue à avoir des échos positifs à travers le monde. Le dernier en date vient du palais des Festivals de Cannes en France, où le Cameroun, pays organisateur de la compétition et son partenaire, la société Ekypage, ont reçu jeudi dernier, le trophée « coup de cœur du jury » de la 11e édition des « Heavent Awards de l'évènement ». une distinction décernée par un jury composé de professionnels de la communication évènementielle. Les deux cérémonies riches en couleurs ont, entre autres, permis de mettre en exergue la diversité culturelle du Cameroun, son histoire et son unité nationale, tout en célébrant le football féminin, la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association. Le tout, agrémenté par des chorégraphies, des tableaux colorés et des prestations remarquées de Lili, la mascotte de la CAN 2016.

Les « Heavent Awards de l'évènement » récompensent les événements les plus mémorables de l'année écoulée, tout en mettant également à l'honneur les acteurs qui font progresser la profession. Invité à cette manifestation, le ministre des Sports et de l'Education physique y était représenté par une délégation conduite par son conseiller technique n°2, M. Mahamat Marouf Mounine, qui a reçu, au nom du ministre, le trophée décerné au Cameroun. Le trophée devrait être présenté dans les prochains jours au public.