Ile Maurice: Drogue - Navind Kistnah de nouveau en cour

Le principal suspect dans l'importation record d'héroïne de plus de Rs 2 milliards dans le port, Navind Kistnah, doit comparaître à nouveau en cour aujourd'hui, lundi 24 avril. Il répond d'une accusation provisoire d'importation d'héroïne.

Le courtier maritime de 34 ans, domicilié à Camp-Benoît, Petite-Rivière, devra donner sa déposition formelle en présence de son lead counsel, Rama Valayden, et des avocats, Mes Neelkanth Dulloo, Vinesh Boodhoo et Avinash Bissessur, demain,mardi 25 avril. Depuis son rapatriement, Navind Kistnah a répondu à quelques questions des enquêteurs et a fourni une liste de personnes qui seraient liées au trafic de drogue.

Le patron de Gloria Fast Food, Shahebzada Azaree, devra, lui, retourner cette semaine à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) pour le second volet de son interrogatoire. Il a déjà été interrogé sur ses liens avec le monde hippique, ses voyages et transactions bancaires ainsi que sa relation avec Navind Kistnah.

Les officiers de l'ICAC ont arrêté Shahebzada Azaree vendredi. Il a été traduit en cour, où une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été logée contre lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 50 000. Le suspect a retenu les services de Mes Shailesh Seebaruth et Rishi Bhoyroo, de Gavin Glover Chambers. Plusieurs personnes devront défiler dans les locaux de l'ICAC cette semaine après l'opération «karné laboutik» montée par les enquêteurs de l'ICAC.