Madagascar: « Bon appétit, Messieurs ! »

Mais attention, un jour, le vent va tourner dans le sens contraire de la girouette qui va finir par ramasser sa veste et: « Je l'ai tellement retournée/Qu'elle craque de tous côtés/A la prochaine révolution/Je retourne mon pantalon. » Décidemment, on ne refait pas le monde.

... Le peuple, - j'en ai fait le compte, et c'est ainsi ! /Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie,

Disons que la leçon n'est pas de mise chez nous et comme on précise après une fiction : « Les personnages sont imaginaires, toutes ressemblances avec des personnes existantes ne seraient que fortuites », parcourons un extrait avec discernement quand même.

A titre d'aimable avertissement, relisons Victor Hugo, poète et romancier français du XIXe siècle qui a écrit dans « Ruy Bas » (Acte III - Scène II) une tirade dont le but est de dénoncer la cupidité des grands de cette Espagne (précisons-le) décadente de la fin du XVIIe siècle ont preuve.

Opération chirurgicale à caractère esthétique destinée à se donner une nouvelle beauté, mais les coups de bistouri et les fonds de teint appliqués peinent à séduire même les plus myopes.

