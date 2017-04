Madagascar: RFC - Les courts en fête et en compétition !

On retrouve cette année les catégories Fiction panafricaine et Documentaire panafricain. Le zébu d'or national prix du public est également lancé.

Ce sont en tout 22 films sélectionnés qui seront projetés tour à tour à l'IFM afin que le public les découvre et juge par lui-même de la créativité des réalisateurs et de l'originalité de leurs œuvres.

Entourés sur scène par une multitude d'objets et d'instruments, ils proposent à l'image projetée une nouvelle narration musicale, entraînant ainsi le spectateur dans un récit immersif, incarné, marquant le centenaire de la naissance de l'ethnologue. Hier, les plus chanceux ont déjà eu la chance d'expérimenter « les RFC en ballade ».

C'est parti pour le plus grand rendez-vous cinématographique malgache ! Le compte à rebours est effectivement bien lancé pour la douzième édition des Rencontres du Film Court. Le festival a débuté officiellement samedi soir à l'IFM Analakely par « A Million Things », une expérience audio et visuelle inédite.

