Ile Maurice: Raffinerie à Albion - L'Inde dément

Il a également abordé les questions posées par des journalistes mauriciens au sujet d'Agalega et l'aide financière de Rs 12,7 milliards. Cette aide de 350 millions de dollars n'a rien à voir avec le nouveau traité fiscal entre Maurice et l'Inde, d'après lui.

«Le projet d'Albion n'est pas du tout une raffinerie. Il s'agit juste de ravitaillement.» C'est, en substance, ce qu'a expliqué ce lundi 24 avril, Sanjay Panda, Joint Secretary en charge de la région océan Indien. Avec Gopal Baglay, Joint Secretary et porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien , ils sont rencontré la presse, à New Dehli.

