Ile Maurice: Drogue - Arrestations et agression de policiers ce week-end

Week-end chargé pour les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit.

Dans la journée de samedi, ils ont procédé à l'arrestation de deux jeunes habitants de Baie-du-Tombeau après avoir retrouvé, chez eux, plusieurs feuilles d'aluminium contenant du cannabis synthétique et des objets laissant supposer qu'ils s'adonnaient à un trafic de drogue.

Toutefois, alors que les suspects étaient en route pour le poste de police de la localité, une foule hostile a bloqué la route aux policiers et ont lancé des blocs en béton sur le véhicule. L'un des deux suspects a profité de l'occasion pour déjouer la surveillance des autorités et prendre la fuite. Le second est en détention.

Deux des officiers de la brigade anti-drogue ont été blessés lors de cette opération. Ils ont été transportés à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis.

Outre cette descente à Baie-du-Tombeau, l'ADSU a procédé à 12 arrestations ce week-end. Quatre pour possession d'héroïne, six pour possession de cannabis et deux pour possession de drogues dangereuses et culture de cannabis respectivement. Au total, 1,21 gramme d'héroïne, 15,30 grammes de cannabis, 0,185 gramme de drogues dures ont été saisis et 20 plants de gandia déracinés.