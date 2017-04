Ile Maurice: L'Amitié-Gokhoola - L'avancée des travaux examinée

Dans le sillage d'une demande des membres du conseil des villages de L'Amitié et de Gokhoola, le Senior Advisor au bureau du Premier ministre, Prakash Maunthrooa, a effectué une visite dans ces deux localités pour constater l'avancée des travaux d'aménagement de drains et de trottoirs sur la route principale de Gokhoola et déterminer où d'autres travaux devront être réalisés. Kisna Asirigadoo, conseiller du village, se dit satisfait de cette visite car plusieurs endroits généralement affectés ont été considérés pour la construction de drains. «Nous avons été chanceux car lors de cette visite, il y a eu de grosses pluies et de ce fait, Prakash Maunthrooa, ainsi que les techniciens de la NDU, ont pu constater de visu les endroits qui sont affectés», dit-il.

Doléances

Les habitants du village étaient également présents et en ont profité pour exprimer leurs doléances et donner leurs avis sur des projets qui doivent être réalisés dans le village. «Pour l'instant, nous sommes très satisfaits car la construction de drains est impérative. Plusieurs mètres de drains et de trottoirs ont déjà été aménagés dans des endroits et d'autres seront en construction bientôt», a précisé le conseiller.