Ile Maurice: Affaire BAI - Rishi Sookdawoor disculpé

L'ancien CEO de la Bai Insurance faisait l'objet d'une accusation de blanchiment d'argent, complot et d'utilisation frauduleuse des biens de la compagnie. Pour rappel, l'assureur avait été entendu pour la première fois dans le cadre de l'affaire BAI, le 3 avril 2015, en tant que témoin seulement. Un statut de témoin transformé une dizaine de jours plus tard en celui de suspect. Le 17 avril, Rishi Sookdawoor avait été arrêté par des officiers du CCID. Il avait retrouvé une liberté conditionnelle le lendemain, après avoir signé trois reconnaissance de dette de Rs 500 000 chacune et s'être acquitté de trois cautions de Rs 50 000 (correspondant aux trois charges pesant sur lui). L'homme était aussi soumis à une interdiction de quitter le pays. Le tribunal de Curepipe a donc décidé aujourd'hui de le laver de tous soupçons.

