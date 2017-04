Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - Le député Thierry Henry sera poursuivi

Développement dans l'accident mortel survenu à Bois-Marchand survenu en avril 2016 et dans lequel est impliqué Thierry Henry.

Le Directeur des poursuites publiques a recommandé que cinq charges formelles, notamment homicide involontaire, «failing to provide breath», «failing to provide specimen of blood/urine», «driving with alcohol above limit» et «obstructing police officer», soient logées contre le député du PMSD. Une annonce faite par Me Satyajit Boolell en cour intermédiaire, lundi 24 avril.

Pour rappel, l'ancien Parliamentary Private Secretary avait été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à Stéphano André, un habitant de Congomah, âgé de 26 ans, en avril de l'année dernière. Thierry Henry avait, dans un premier temps, affirmé aux enquêteurs du poste de police de Terre-Rouge que c'est son épouse Vicky Henry qui était au volant de la voiture.

Or, il s'est, par la suite, rendu au poste de police pour dire que c'est lui qui conduisait et non son épouse. L'exPPS avait été placé en détention avant d'être libéré sous caution en cour de Pamplemousses. «Après l'accident, j'étais dans un état de choc, j'ai été emporté par les événements. Mais quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai décidé de prendre mes responsabilités», avait-il déclaré.