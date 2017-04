Burkina Faso: Association des bléssés de l'insurrection populaire - La Coder et le CFOP en prennent pour leurs grades

press conference

L'Association des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 du Burkina Faso (ABIP-BF) a organisé une conférence de presse le jeudi 21 avril dernier, au Conseil régional du Centre. Entre autres sujets abordés par le président de l'ABIP-BF, Franck Z. Sia, avec les Hommes de médias, il y a la situation actuelle de l'association, le bilan des dons octroyés aux blessés, leurs attentes et la situation des victimes de l'insurrection au plan judiciaire.

Cette conférence de presse aux allures d'un réquisitoire a été l'occasion pour le président de l'ABIP-BF, Franck Z. Sia, de dénoncer les agissements des membres de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) qui ont décidé d'aller à la rencontre de tous les acteurs politiques pour prôner la réconciliation entre les fils et filles de ce pays. « Nous souhaitons la réconciliation entre les filles et fils de notre chère patrie, mais nous tenons à rappeler qu'elle ne sera effective qu'après la vérité et la justice », a soutenu le président de l'ABIP-BF pour qui, la démarche actuelle de la CODER est une insulte au peuple insurgé. « Nous condamnons fermement cela et nous invitons la Nation entière à faire preuve de vigilance contre cette entreprise menée majoritairement par ceux qui ont tenu mordicus à la modification de l'article 37 et qui n'ont pas eu le courage de condamner fermement le putsch manqué de septembre 2015 », a-t-il poursuivi.

Après cette sévère mise en garde, Franck Z. Sia a interpellé la Justice et le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) à faire preuve d'objectivité dans l'exécution de leurs missions.

Autre personnalité qui n'a pas échappé au courroux des membres de l'ABIP-BF, c'est le Chef de file de l'opposition politique burkinabè, Zéphirin Diabré, à qui il est reproché son mutisme face à la détresse des victimes de l'insurrection. « Nous, blessés de l'insurrection, ne comprenons pas le silence de l'ancien CFOP. L'esprit insurrectionnel a-t-il déjà été rangé aux oubliettes par l'ex- CFOP ?», s'est-il interrogé. Par contre, Franck Z. Sia a exprimé ses sincères remerciements à l'endroit des autorités de la Transition et à celles du régime actuel, en particulier le président du Faso Rock Marc Christian Kaboré, au Dr Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, et à son gouvernement, pour leur soutien aux blessés. Des blessés qui, aux dires du président de l'ABIP-BF, Franck Z. Sia, continuent de bénéficier de l'assistance du gouvernement quand bien même 37 parmi eux seraient toujours en attente de soins au regard de la délicatesse de leur cas. « Parmi ce nombre, 4 de Ouagadougou et 1 de Bobo ont toujours des balles dans le corps », a-t-il noté.

Malgré tout, Franck Z. Sia a dressé un tableau reluisant des conditions de vie de l'association qui, selon lui, sont nettement meilleures à celles d'antan. « En matière d'accompagnement sanitaire, d'énormes efforts ont été consentis par l'actuel gouvernement à la suite de ceux engagés par la Transition. En effet, le bilan révèle qu'au total, 7 de nos camarades ont été évacués dont 3 entre 2014 et 2015. Il s'agit notamment de Batire Tanimou en Tunisie, Ilboudo Abassé au Maroc et Gamou Innocent qui séjourne actuellement en France pour des soins. Cinq autres en 2016, à savoir Dao Alassane, Soudré Olivier, Congo Kader, Kéré Patrice et Zonou Hamado du putsch manqué. En plus des évacués, trois de nos camarades ont été entièrement pris en charge par le chef de l'Etat dans des structures sanitaires privées de la place », a-t-il relaté.

Quant aux difficultés qui avaient secoué l'ABIP-BF en 2016, entraînant ainsi sa scission, Franck Z. Sia a affirmé que tout cela relève désormais du passé. « Grâce aux efforts des associations sœurs, des personnes de bonne volonté et aux sacrifices consentis par les membres, elle s'est réunifiée et est dirigée par un bureau exécutif légalement constitué le 19 février 2017 conformément aux statuts. Le nouveau bureau est désormais composé de 14 membres et c'est moi, Franck Z. Sia, qui en assume la présidence », a-t-il conclu.