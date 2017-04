Burkina Faso: Asfa/Yennenga - La touche de Seydou Diakité

La famille jaune et vert de l'Association sportive du Faso-Yennenga (ASFA-Y) s'est retrouvée le samedi 22 avril 2017 en assemblée générale à Ouagadougou. Sous l'impulsion de Seydou Diakité, ancien président du Conseil d'administration, on a enregistré une réorganisation du club autour de Gabriel Béréwoudougou, président du comité central dont le bureau sera soutenu par une commission baptisée « task force ».

Gabriel Béréwoudougou confirmé président du comité central de l'ASFA-Y pour cette saison 2016-2017 et celle de 2017-2018. La décision est tombée lors de l'assemblée générale de la famille jaune et vert de l'ASFA-Y, tenue le 22 avril dernier à Ouagadougou.

Il aura à ses côtés, 19 autres personnes pour conduire cette barque. Un comité central qui sera chapeauté par une sorte de « task force » à l'image d'un Conseil d'administration d'une soixantaine de personnes (anciens dirigeants et personnes-ressources). Et dès la fin de la saison 2017-2018, une assemblée générale élective va être organisée pour remettre le club sur la bonne voie.

A la manœuvre de tout ce processus, il y a un homme, Seydou Diakité, ancien président du Conseil d'administration de l'ASFA-Y qui aura tout organisé avec dextérité, et c'est d'ailleurs lui qui aura les commandes de cette « task force ».

Ainsi, l'homme refait surface après avoir pris du recul. Un recul qui a pris quelques années, avant que les appels de toute part, particulièrement des supporters du club dont le président n'est autre que El Hadj Ablassé Yaméogo n'avaient finalement une réponse favorable.

D'ailleurs, celui-ci a bien organisé les supporters de l'ASFA-Y et bien d'autres clubs qui étaient habillés à l'effigie de Seydou Diakité dont on apercevait également les photos sur des banderoles. Une rencontre qui a permis aux personnes qui ont dirigé le club dans la période difficile, de faire leur bilan de gestion.

Au nom des supporters, El Hadj Ablassé Yaméogo a salué le retour de Seydou Diakité tout en rappelant aux supporters de travailler à faire preuve de fair-play dans les stades.

Si le titre est loin des ambitions du club pour cette saison, le président des supporters de l'ASFA-Y mise désormais sur la coupe du Faso pour sauver la saison avec l'espoir que les jaune et vert joueront le titre la saison prochaine.

Ainsi, Moussa Rabo a rappelé que c'est le 3 mai 2016 qu'il a été désigné président d'un bureau transitoire, alors que le navire jaune et vert tanguait. De la 13e place, alors qu'il venait de prendre les devants, l'ASFA-Y s'est retrouvée au 4e rang à l'issue du championnat national et a occupé la même position lors de la coupe du Faso.

Il n'a pas manqué de remercié Seydou Diakité pour le soutien qu'il a apporté à son équipe de transition, et à bien d'autres personnes- ressources dont Antoine Zoungrana, ancien président du Conseil d'administration et la subvention de la FBF.

Tout cela lui a permis de mobiliser plus de 32 millions de F CFA. Un bilan qui a été adopté à l'unanimité et le président Seydou Diakité a félicité Moussa Rabo pour le travail abattu tout en demandant à l'Assemblée d'en faire autant. Pour six mois de gestion à la tête d'un club qui était en difficulté, Moussa Rabo a ainsi remis les jaune et vert sur orbite.

A sa suite, Gabriel Béréwoudougou, qui a pris les commandes suite au départ de Moussa Rabo à la Fédération burkinabè de football (FBF) comme président d'organisation des compétitions internationales, a fait un bilan tout en révélant que Seydou Diakité a beaucoup contribué à payer les salaires des joueurs.

Dans l'ensemble, les membres de la famille jaune et vert sortent satisfaits de cette Assemblée générale qui va certainement redonner au club son lustre et sa noblesse d'antan.

Cela fait dire à Seydou Diakité que le club de l'EFO, rival de tous les jours de l'ASFA-Y, a désormais du feu devant sa porte et que le RCK, champion sortant et actuel leader au classement du championnat national de football, ne sera plus seul à dominer le Faso foot.

Le colonel Sita Sangaré, président de la FBF, qui faisait partie des invités, a salué la mobilisation de la famille des jaune et vert et leur a demandé de s'investir pour redresser le club.

Des clubs de l'élite du football burkinabè étaient présents à l'image de l'EFO et du RCK dont le président Amado Traoré qui, dans un peu d'humour, a relevé que l'ASFA-Y doit encore patienter deux saisons pour revenir aux premières loges du football burkinabè.