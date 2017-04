Afrique: La famine au cœur des débats du Conseil de la FAO

Au Soudan du Sud et en Somalie, l'ONU continue de se mobiliser pour tenter d'éviter une famine de grande ampleur.… Plus »

Composé de 49 pays élus, le Conseil de la FAO se réunit entre les sessions de la Conférence afin de fournir des conseils et d'assurer le contrôle des affaires budgétaires et celles liées au programme.

«Depuis ces cinq dernières années, j'ai toujours travaillé à trouver des moyens de faire des économies tout en promouvant plus d'efficacité. J'ai fait tout ce qui était possible, je ne saurais en faire davantage».

Dans le cadre de cette proposition, la plupart des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) devront payer moins, tandis que les autres pays devront payer plus.

L'alimentation et l'agriculture sont essentielles en vue de réaliser le Programme de développement durable et le travail de la FAO devrait contribuer à réaliser 40 cibles sur 15 des 17 objectifs.

Le Conseil devra également approuver le Programme de travail et budget de la FAO pour la période 2018-2019. Le budget sera en priorité associé à des domaines dans lesquels la FAO peut arriver aux meilleurs résultats dans les pays membres, en vue de réaliser les Objectifs de développement durable tels que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, la production agricole durable, la gestion des pénuries d'eau et le renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux pauvres.

«La famine ne tue pas seulement des gens, elle contribue à l'instabilité sociale et perpétue le cercle vicieux de la pauvreté et de la dépendance à l'aide qui dure déjà depuis plusieurs décennies».

