Cote d'Ivoire: Éducation nationale/Abengourou - Les cours perturbés, ce lundi, dans les établissements

Paiement du stock des arriérés, retrait de la contribution nationale, retrait de l'impôt sur les traitements de salaires (Its), paiement des 500.000 F par enseignant contractuel au titre du reliquat de leurs émoluments non perçus en janvier 2014, intégration des 91 ex-contractuels retirés de la liste... Ce sont, entre autres, les revendications des grévistes qui, dans un premier temps, entendent engager leur mouvement du 24 au 28 avril 2017. Non loin de l'établissement, les forces de l'ordre qui se sont déployés dans le secteur, veillent au grain pour éviter tout débordement. Au moment de notre passage, aucun heurt n'avait été signalé.

Des élèves devisant en petits groupes dans les rues et qui retournent à la maison. Encore une fois, les cours ont été perturbés, ce lundi 24 avril 2017, dans les lycées et collèges d'Abengourou. Dans la ville d'Agnibilékrou où nous avons joint une source sur place, le constat est le même.

