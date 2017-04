Sénégal: Mame Mbaye Niang, ministre de la jeunesse, s'attaque à l'opposition - «Arrétez la désinformation du peuple»

La caravane du Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne s'est rendue chez le fils du Khalife des Layennes, Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma Thiaw Laye. Un moment pour ce dernier d'inviter le chef de l'Etat, Macky Sall, à revoir sa communication et son entourage. Avant de l'exhorter au culte du pardon. Il a, par la suite, indiqué que l'heure était à la réconciliation et au travail, invitant par la même occasion la jeunesse à la quête du savoir. Ensuite la tournée s'est poursuivie chez Seydina Mandionne Laye, fils du 3e khalife, puis chez Cheikh Thiaw Laye.

Selon lui, la jeunesse républicaine et celle de Benno Bokk Yaakar (BBY) ont décidé de prendre en charge des préoccupations politiques faces aux enjeux de l'heure. «Certes il y a des difficultés, mais nous avons un bilan à défendre», a-t-il ajouté. Revenant sur la rumeur selon laquelle le chef de l'Etat, Macky Sall, voulait placer son petit frère à la tète de l'Assemblée nationale, Mame Mbaye Niang considère qu'ils ont coupé l'herbe sous les pieds de l'opposition qui voulait utiliser cette machination contre le président. Pour lui, cet argument ne peut plus être fonctionnel.

