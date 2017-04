Après un hommage pour le travail abattu et le parcours de l'homme, Souleymane Guèye Cissé a mis cela sur le compte du contexte politique nouveau et difficile. « Nous en profitons pour lui rendre un hommage mérité, notamment pour tous les services qu'il a rendus à l'école sénégalaise en tant secrétaire générale du grand Sudes, puis en tant que ministre de l'alphabétisation. Aujourd'hui, il est revenu pour reprendre la Ligue démocratique, malheureusement nous sommes dans une situation politique très difficile où les lignes ont beaucoup bougé avec la présence des lobbies, avec des alliés aussi très difficiles qui ont tendance à casser les partis d'opposition mais aussi les partis alliés».

« En fait, il n'y a pas de scission au niveau du parti. Ce sont des positions différentes qui se sont exprimées de manière démocratique. Des positions qui étaient à peu près d'égal poids au point que les trancher n'était pas facile. À la suite de cela, on peut aisément comprendre le camarade Mamadou Ndoye, quant à la difficulté qu'il a à diriger une ligne qu'il ne partage pas. Il reste un militant de la Ligue démocratique qu'il n'a jamais quitté du reste, il faut le préciser. Le secrétaire général doit diriger et défendre la ligne tracée parla parti, et on a l'habitude de dire que pour convaincre il faut être convaincu. Donc, il faut comprendre le fait qu'il ait rendu le tablier, étant dans l'impossibilité de conduire une ligne qu'il ne partage pas ».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.