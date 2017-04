Afrique: Forum "LES RENCONTRES AFRICA" - Le Cdes va diriger la délégation sénégalaise

C'est le Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes) qui va diriger la délégation sénégalaise devant participer à cette édition du forum économique "Les rencontres Africa". Ce forum est organisé par le ministère des Affaires Etrangères françaises et le ministère de l'Economie de la France avec le mouvement des entreprises de la France (Medef).

Selon Babacar Diagne, président du Conseil des entreprises du Sénégal (Cdes), «c'est un grand défi pour nous de faire participer le secteur privé sénégalais aux côtés des entreprises françaises et africaines. Ce serait très bien de créer cet échange intra africain car le commerce au sein de l'Afrique est faible et évalué à seulement 18% des échanges ; alors que nous commerçons avec la France à hauteur de 45%. Il faut créer un lien entre le secteur privé africain». Les rencontres Africa regroupent plus de 1000 entreprises françaises et africaines avec l'ensemble des vecteurs d'opinion dans le secteur privé. Il est prévu plus de 3000 rencontres B to B et 30 conférences économiques d'échanges.

Lors de cette édition, le Cdes va faire dans le pavillon Sénégal, des présentations sur les opportunités d'investissement au Sénégal en faisant découvrir le Pse, estime Babacar Diagne lors d'un point de presse. Les entreprises pourront aussi rechercher des partenaires. «C'est le patronat sénégalais qui est ciblé pour avoir des opportunités d'affaires pour tirer le maximum de profit des joint-ventures avec les entreprises étrangères», a laissé entendre Babacar Diagne. Cette rencontre se tiendra tour à tour dans 3 pays différents, en l'occurrence la Côte D'ivoire, la Tunisie et le Kenya en début octobre.