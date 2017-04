Sénégal: Route Tamba/Goudiry - Amadou Ba décroche 34 milliards FCFA du fonds saoudien

Ce financement contribuera à soutenir le développement économique et social de la région orientale du Sénégal en améliorant sa connexion avec la capitale, Dakar. Il facilitera en même temps la circulation des gros porteurs maliens en réduisant le coût et le temps de transport des marchandises.

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan a signé avec le Fonds Saoudien de Développement, une convention de prêt d'un montant de 34,496 milliards de FCFA (environ 57,5 millions de dollars US). Le Gouvernement du Sénégal contribuera à hauteur de 16,5 milliards de FCFA (environ 27,50 millions dollars US) soit 47,83%.

