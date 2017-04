Sénégal: PSE - Amadou Ba rencontre 150 investisseurs à Washington

Le Gouvernement du Sénégal en partenariat avec le Millénium Challenge Corporation (MCC) et l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ont organisé une importante rencontre sur les opportunités et les contraintes à l'investissement au Sénégal.

Selon un communiqué, la cérémonie qui a rassemblé un public d'environ 150 investisseurs s'est tenue le vendredi 21 avril 2017, au siège du MCC à Washington DC, en marge des Réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba, le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria et le Directeur général par intérim du MCC, Jonathan Nash ont échangé avec les participants sur les résultats des études diagnostics de contraintes à l'investissement réalisées par les deux institutions sur notre pays, en présence du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du Désenclavement Mansour Elimane Kane, du ministre en Charge du suivi du PSE monsieur Abdoul Aziz Tall et Babacar Diagne, Ambassadeur du Sénégal à Washington.

En effet, le Sénégal doit bénéficier d'un second Compact du MCC qui va se traduire par d'importants investissements dans des secteurs d'activités structurants pour le développement. Le choix de ces secteurs est précédé d'une étude diagnostic intitulée analyse de contraintes suivant un modèle développé par la prestigieuse université de Harvard.

Le dossier du Sénégal doit être examiné par le Conseil du MCC le 28 juin prochain. Dans son allocution, monsieur Jonathan Nash, Président par intérim du MCC a rappelé l'importance de l'analyse des contraintes préalable à l'exécution des projets.

Cette démarche est également utilisée par les entreprises privées pour apprécier les opportunités d'investissement. Les contraintes majeures a l'investissement identifiées pour le Sénégal concernent prioritairement les secteurs de l'énergie et de l'Agriculture.

Dans son allocution, le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba, a reconnu que des distorsions entravent la transformation de notre économie et que les réformes peuvent être douloureuses, mais bénéfiques pour l'avenir. Selon lui, le Sénégal est disposé à relever les défis en toute transparence.