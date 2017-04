Sénégal: L'AITS sollicite des conditions de travail "optimales" pour les comptables

Saly-Portudal (Mbour) — Le nouveau président de l'Amicale des inspecteurs du Trésor (AITS), Mamadou Diop a souhaité, dimanche, que les comptables soient mis dans des "conditions optimales" pour mieux rendre compte de leur gestion des fonds publics.

"Il faut que la responsabilité et la position de reddition des comptes soient accompagnées d'un minimum de conditions d'exercice. Et l'Etat n'a même pas intérêt que les comptables publics soient fragilisés, parce que le Trésor, c'est le bras financier de l'Etat", a indiqué M. Diop, dans un entretien avec l'APS.

Mamadou Diop, par ailleurs payeur départemental de Rufisque, élu pour un mandat de deux ans au cours d'une assemblée générale ordinaire tenue ce week-end à Saly-Portudal (Mbour, ouest).

L'AITS est aujourd'hui appelée à relever le défi de modernisation de l'administration du Trésor et contribuer "plus efficacement" à une meilleure compréhension des politiques publiques que l'Etat du Sénégal mène à travers le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, a dit M. Diop.

"Ma nouvelle position de président de l'AITS m'amène à donner corps à cette vision et à accompagner nos collègues jeunes, pour la plupart, parce que l'Administration du Trésor s'est rajeunie ces dernières années, pour qu'ensemble, nous puissions porter ce combat-là qui consiste à expliquer ce que nous faisons pour notre pays dans nos positions respectives dans une administration qui, depuis l'indépendance, n'a cessé d'être une administration de probité et d'excellence", a-t-soutenu.

Le nouveau bureau de l'AITS promet de donner aux inspecteurs du Trésor les moyens leur permettant de bien mener leurs missions.

"Quand une problématique, comme l'Acte 3 de la décentralisation se pose, avec de nouveaux textes, de nouvelles exigences et de nouvelles réalités, pour qu'il n'y ait pas de tâtonnement et de perte de temps dans son déroulement, l'AITS prend sur elle la responsabilité d'initier des sessions de formation et autres séminaires de partage avec les ordonnateurs de dépenses qui, eux-mêmes, exécutent les budgets derrière lesquels il y a toute une attente populaire", a souligné M. Diop.

"Nous ne voulons pas que ce droit des populations à accéder à l'éducation, à la santé et autres services sociaux de base soit retardé par des questions de procédures au niveau du Trésor qui a l'obligation, à travers son amicale et sa direction générale de faire de telle sorte que les payeurs et percepteurs, qui exécutent des budgets publics, soient dans de bonnes relations avec les exécutifs locaux et centraux", a-t-il indiqué.

Le métier de comptables publics, jugé "très exaltant" par le nouveau président de l'AITS, a aussi ses contraintes. Mais pour Mamadou Diop, les inspecteurs du Trésor ont reçu "une excellente formation" à l'Ecole nationale d'administration (ENA), aussi bien du point de vue technique que déontologique.

S'y ajoute que le centre de formation et de perfectionnement du Trésor suit "spécifiquement" le produit qui sortira de l'ENA "suffisamment armé".

Il a estimé "rassurants" les propos tenus samedi par le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan en charge du Budget, Birima Mangara qui a réaffirmé les engagements des pouvoirs publics à accompagner les services du Trésor.