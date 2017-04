Sénégal: Macky Sall réclame au gouvernement une "pension minimum" égale à 98% du SMIG

Il a aussi demandé au gouvernement de prendre "toutes les dispositions juridiques et pratiques requises" pour assurer aux agents de l'Etat et aux travailleurs allocataires de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal une pension dès leur admission à la retraite.

Selon Macky Sall, les conclusions de cette conférence vont prendre en compte le projet de cette pension, dont le but est d'assurer "une retraite viable" aux futurs bénéficiaires et faire en sorte que le départ à la retraite ne soit plus vécu comme "un cauchemar".

"J'ai demandé au Premier ministre et au ministre du Travail de travailler, en relation avec le patronat et les syndicats de travailleurs, à l'instauration d'une pension minimum de retraite équivalant 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti. (... ) Il faudra que la pension minimum soit égale à 36.500 francs CFA dès l'année 2018", a dit le chef de l'Etat à l'ouverture de la deuxième conférence sociale sur la réforme des retraites.

