Burkina Faso: Cancers du sein et de l'utérus - La "Lionne du Zoundwéogo" montre ses griffes

La députée s'est entretenue avec le personnel soignant et a visité la maternité pour constater les conditions de travail sur place. Ce CSPS où viennent se soigner 18.000 habitants ne compte que 04 agents de santé, soit un seul infirmier et 03 AIS.

Après Manga, le combat de « La lionne du Zoundwéogo » contre le cancer a gagné trois autres communes. Les femmes des communes rurales de Gogo et de Gomboussougou ont pu bénéficier de ces examens médicaux les 18 et 19 avril, et celles de Béré ont débuté les dépistages le 21 avril.

