Cameroun: Affaire SAMBA - Lettre de Boris Bertolt à ceux qui aiment le pays uni

Je m'appelle Boris Bertolt Von Siandje. Boris Bertolt c'est mon nom et Von Siandje, mon prénom. Von signifie en allemand : De, principalement attribué aux personnes de / destinés à appartenir à l'aristocratie et Siandje c'est le nom de mon père qui signifie : Dieu montre la route.

Mon père est originaire de quatre villages à l'Ouest Cameroun. À 11 ans, il s'est installé à Yaoundé ET à 18 ans il est parti pour l'Allemagne où après près de 20 ans il a regagné le Cameroun et s'est installé à Sangmelima. C'est comme cela qu'il épouse ma mère née à Nkongsamba dans le Littoral qui a grandi à Douala. Ils se marient et s'installent à Sangmelima où mon père est enseignant. Je suis né à Sangmelima, plus précisément au quartier Otoakam. J'ai grandi à Sangmelima et fait mes études entre le Collège notre Dame du Sacré Coeur et le Lycée Classique. Pendant 4 ans, les dignitaires Bulu de ce pays ont financé mes cours de répétition pour que je puisse réussir dans la vie. J'ai quitté Sangmelima à l'âge de 16 ans après mon baccalauréat pour m'installer à Yaoundé où je me suis inscrit au département d'histoire, sans jamais avoir mis mes pieds à l'Ouest Cameroun. L'Ouest Cameron j'y suis véritablement allé une fois. Au moment de l'enterrement de ma belle et chère maman en 2012. J'y suis plus jamais retourné. Je parle couramment le Bulu et l'Ewondo. Mes amis d'enfance et de la faculté sont majoritairement du Sud. ET N'EN DÉPLAISE AUX EXTRÉMISTES DE TOUS BORDS, À QUI CETTE LETTRE N'EST PAS ADRESSÉE, JE ME CONSIDÈRE AUSSI COMME UN CAMEROUNAIS ORIGINAIRE DU SUD .

A l'université, j'ai été approché par les leaders des associations du Sud Cameroun et de l'Ouest Cameroun. J'ai personnellement refusé de faire partie de ces groupes qui ne répondent pas à ma vision de la République. Mon fils est issu d'une relation avec une très belle fille Ewondo, originaire de Ngoumou chez Basile Atangana Kouna que j'ai accusé à de multiples reprises d'avoir torpillé la CDE. Cet enfant ne parle que le français et vit avec ses tantes qui lui parlent en Ewondo. Aujourd'hui je suis titulaire de 4 Master et je fais deux thèses de doctorat. Le gouvernement de la République du Cameroun a parfaitement connaissance que j'ai quitté le Cameroun il y a deux ans dans le cadre d'un programme de bourse de l'Union Européenne où heureusement je fais partie des meilleurs étudiants.

Je lis avec amusement depuis quelques jours une logorrhée d'arguties de bas étage propre à quelques incultes incapables de tenir un débat d'arguments et contre arguments ,qui debitent leurs fantasmes sur ma prétendue orientation sexuelle ! A ceux là je réponds comme cet artiste :" Envoyez moi vos soeurs et vos épouses si elles sont belles et vous verrez ce que j'en ferai" A mon "cher " Claude Abate qui ne m'empêchera jamais de penser qu'il est un IMPOSTEUR (A moins qu'il publie enfin ses prétendus diplômes de la LBS).Lui,que j'ai personnellement vu incapable de soutenir un argumentaire en français dans certains débats de télévision au Cameroun,je vais fraternellement lui dire ceci : ' A mojang! Wo mien wo yem na o ne asuk .Sikolo a te'e y'a wo,eyon ji o nga jibi nyiin a minsos a minal mvus bot bâ ve wo mone Dolé na o nyin.A ZEZE MOT! DIBI ANYU! O NE ENGONGOL MOT!"

Chers frères et amis, ce qui se joue dans l'affaire Antoine Samba c'est l'avenir de ce pays. C'est notre destin commun. Pas seulement le mien ou celui de mon fils qui ne saura pas dans 10 ans d'où il vient. Mais c'est le rêve de vivre ensemble au dessus de tout clivage ethnique. Nous devons nous battre pour inculquer à nos enfants des valeurs de protection des intérêts de la République et du vivre ensemble. J'aurai pu finir mes études et commencer à toquer aux portes de ces aînés qui ont financé ma formation. Mais j'ai refusé. La république est au dessus de ma personne. On ne peut pas accepter qu'un fonctionnaire de la République devienne multi milliardaire et que l'on nous interdise de nous poser des questions sur son enrichissement. Nous ne devons pas avoir peur de demander des comptes à nos dirigeants. C'est notre devoir. C'est de notre responsabilité. Ces gens vont utiliser l'ethnie pour nous diviser pour construire la haine, mais tenez bon.

LE PRÉSIDENT PAUL BIYA QU'ILS UTILISENT COMME CACHE SEXE EST EN FIN DE RÈGNE. D'une manière ou d'une autre il partira. Nous devons préparer l'avenir, nous devons éviter d'être embarqué dans des luttes tribales qui profitent en fait uniquement à ceux qui sont aux affaires. Tous les camerounais souffrent de la mal gouvernance. L'alliance qui doit se construire est une alliance pluriethnique : Bulu, Beti, Bamileke, Bassa, Foulbe, Mousgoum, Maka, Ntoumou, Sawa, Bagnangui, et tous les groupes du Cameroun. UNISSEZ VOUS POUR FAIRE OBSTACLE A CEUX QUI VEULENT PLONGER CE PAYS DANS UN CONFLIT ETHNIQUE POUR CONTINUER A PILLER LA REPUBLIQUE. La lutte va se poursuivre !