« Ce sachant, il a monté une cellule de renseignements et de médiation qu'il met au service de l'ensemble des Peuples de la Terre qui veulent établir la Paix, la Solidarité et la Fraternité contre un obscurantisme qui ne cessera de se manifester si les Peuples du Monde ne se coalisent pas pour l'éradiquer », poursuit le communiqué.

Libreville — Le déroulement du premier tour de l'élection présidentielle en France a quelque peu éclipsé les soupçons d'attentats entretenus après la fusillade sur les Champs-Elysées au cours de laquelle un policier a été tué. Le gouvernement provisoire du Peuple Pied-Noir en exil, farouche et infatigable partisan de la paix appelle à la vigilance et à la mobilisation contre Daesh.

