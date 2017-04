Congo-Kinshasa: 24 avril 2017 - Grande sortie politique de Félix Tshisekedi

Jusque-là, la MP réussit à retarder les élections, mais le processus reste irrévocable. La RDC a payé le plus lourd tribut pour sa démocratisation. Dès lors, il est illusoire de penser tuer cette jeune démocratie dans le pays de Lumumba. Sans doute le temps aura raison de toutes ces forces obscures, au service de l'autocratie, qui tendent de bloquer la destinée de paix, de grandeur et de progrès de la RDC qu'apporte la démocratie. Fort heureusement, « aucun pouvoir temporel n'est éternel ».

Après la fuite de Mobutu, le chemin de croix de la démocratie a continué jusqu'au dialogue inter congolais de Sun City, en décembre 2002, d'où la RDC tient son ordre politique actuel. C'est de ces assises que la RDC tient le pacte républicain actuel, couché dans la Constitution du 18 février 2006. Avec le compromis global et inclusif dégagé dans la Constitution, la RDC a bénéficié des premières élections démocratiques en 2006, puis en 2011. Ces deux cycles électoraux ont permis la stabilité politique. Puis, plus rien.

Il y a 27 ans, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, feu président Mobutu abdiquait dans un discours resté historique, prononcé le 24 avril 1990 en ouvrant la RDC (alors Zaïre) à la démocratie. 27 ans après, la démocratie congolaise patauge. L'élan pris avec l'organisation en 2006 et 2011 de deux cycles électoraux avec la non-tenue en 2016 du troisième cycle. La démocratie congolaise est en crise, confisquée par un pouvoir qui tient à pérenniser son règne, allant à contre-courant de la volonté populaire. L'accord du 31 décembre 2016 qui était censé relancer la machine électorale est au point mort. Comme en 1990, le pays est pris en otage. Et la démocratie, acquise au prix du sang et de durs sacrifices, est en perdition.

Désormais, en RDC, le 24 avril correspond à la journée nationale de la démocratie. C'est aussi cette journée que Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement - le vrai - a choisi pour s'adresser au peuple congolais. Le 24 avril 2017 consacre donc la grande sortie politique de Félix Tshisekedi, sous l'étoffe de président de la plus grande plate-firme de l'Opposition, à savoir le Rassemblement.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.