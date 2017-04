Ile Maurice: Parlement - Les motions de l'opposition agacent la majorité gouvernementale

Du reste, la motion d'Adrien Duval concerne l'achat des actions qui ne sont pas régulées par la Financial Services Commission (FSC). Depuis janvier, ceux voulant acheter des actions n'ont plus besoin de demander de «clearance» de la FSC. Selon Adrien Duval, une telle mesure réduit le rôle de cette commission.

Et de trois. Les semaines s'enchaînent et se suivent. Ainsi une troisième motion sera débattue ce mardi 25 avril à l'Assemblée nationale. Il s'agit de celle déposée par le député Adrien Duval au sujet de l'achat d'actions. Et lors de la réunion parlementaire de lundi 24 avril, des membres du gouvernement n'ont pas caché leur agacement face à la série de motions déposées par des membres de l'opposition.

